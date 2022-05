Foot/Barrages: Saint-Etienne plonge en Ligue 2 dans un grand chaos

Les joueurs de Saint-Etienne, abattus après leur défaite aux tirs au but (1-1, 5-4 t.a.b.) face à Auxerre, lors du barrage retour L1/L2, qui envoie les Verts en Ligue 2 JEAN-PHILIPPE KSIAZEK AFP

6 mn

Saint-Étienne (AFP) – Une séance de tirs au but fatale, un envahissement de terrain avec des tirs de fumigènes et des échauffourées en dehors de son stade Geoffroy-Guichard: Saint-Étienne, battu 1 à 1 (5-4 t.a.b.) par Auxerre dimanche, a fait ses adieux à la Ligue 1 dans le plus grand chaos.