Foot: Boxing Day, le rendez-vous sacré en Angleterre assombri par le Covid

Londres (AFP) – Traditionnel moment phare du Championnat d'Angleterre, le Boxing Day ne s'annonce pas festif cette année, car la Grande-Bretagne et les clubs de Premier League font face à une déferlante de cas positifs au variant Omicron: trois matches, programmés dimanche, ont été reportés.

Publicité Lire la suite

Si l'an passé une grande partie des supporters anglais avaient dû se résoudre à suivre les matches à la maison en raison du huis clos, cette saison ce sont les joueurs qui manquent à l'appel.

Près d'une centaine de cas positifs au sein des effectifs et encadrements des clubs de l'élite ont été recensés la semaine dernière, alors que le Royaume-Uni enregistre un nombre record de contaminations au Covid (122.000 cas en vingt-quatre heures).

Treize rencontres au total ont été reportées ces dernières semaines, dont trois matches initialement programmés dimanche à l'occasion du Boxing Day (19e journée): Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford et Burnley-Everton.

Calendrier indigeste

Comment glisser les rencontres en retard dans un calendrier déjà très dense, qui va voir les club anglais jouer tous les jours jusqu'au 3 janvier, à l'exception du 31 décembre ?

L'entraîneur de Tottenham Antonio Conte lors d'un quart de finale de Coupe de la Ligue contre West Ham, le 22 décembre 2021 Ben STANSALL AFP/Archives

Des discussions ont eu lieu jeudi en visioconférence entre la Premier League, les entraîneurs de clubs et les joueurs. Mais face aux enjeux sportifs et financiers de cette institution qu'est le Boxing Day, aucune suspension temporaire du championnat n'a été décidée. Pas plus qu'un retour du huis clos ou de jauges comme c'est le cas au pays de Galles et en Ecosse.

"Vous avez un mur en face de vous, vous pouvez parler et demander ce que vous voulez, mais toutes les décisions étaient déjà prises", a déploré l'entraîneur de Tottenham Antonio Conte, dont l'équipe, particulièrement touchée par le Covid, a trois matches en retard à disputer.

Coupe de la Ligue visée

Avec son homologue de Liverpool, Jürgen Klopp, ils avaient plaidé jeudi pour une réduction à un match des demi-finales aller-retour de la Coupe de la Ligue Chelsea-Tottenham et Arsenal-Liverpool prévues début janvier, comme cela avait été le cas l'an dernier en raison de la pandémie.

L'entraîneur de Manchester United Ralf Rangnick a même réclamé la suppression pure et simple de cette compétition. Son équipe, sixième de Premier League, a vu deux de ses matches reportés ce mois-ci et n'a plus joué depuis le 11 décembre. Elle doit désormais s'attendre à accumulation de rencontres, à commencer par son déplacement lundi à Newcastle, avant-dernier du championnat.

Des supporteurs de Wolverhampton montrent leur pass sanitaire à un stadier avant un match contre Chelsea, le 19 décembre 2021 au stade Molineux Lindsey Parnaby AFP

Le leader Manchester City, qui reste justement sur une balade chez les Magpies (4-0), après un carton contre Leeds (7-0), reçoit dimanche Leicester (9e).

Les joueurs de Pep Guardiola ont trois points d'avance sur Liverpool, qui a donc vu son match contre Leeds reporté et jouera sa prochaine rencontre mardi à Leicester.

Quatre jours après leur qualification en demies de la Coupe de la Ligue, Chelsea (3e), Arsenal (4e) et Tottenham (7e) jouent tous dès dimanche en revanche.

Les Blues se rendent chez Aston Villa (10e), alors que les Gunners ont un voyage a priori moins compliqué chez la lanterne rouge Norwich. Tottenham (7e) reçoit Crystal Palace (11e), entraîné par Patrick Vieira.

Il faudra patienter début 2022 pour voir des chocs dans le haut tableau avec notamment Arsenal-Manchester City, le 1er janvier et Chelsea-Liverpool le lendemain. A moins que le Covid ne perturbe un peu plus les festivités.

Programme de la 19e journée du Championnat d'Angleterre:

Dimanche

(16h00)

Manchester City-Leicester City

Norwich City-Arsenal

Tottenham-Crystal Palace

West Ham-Southampton

(18h30) Aston Villa-Chelsea

(21h00) Brighton-Brentford

Lundi:

(21h00) Newcastle - Manchester United

Matches reportés:

Liverpool-Leeds

Wolverhampton-Watford

Burnley- Everton

© 2021 AFP