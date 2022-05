Foot: fin de saison pour le Marseillais Dimitri Payet, blessé à un mollet

Marseille (AFP) – Le meneur de jeu de l'OM Dimitri Payet ne jouera plus cette saison, après avoir subi une blessure au mollet droit jeudi face au Feyenoord Rotterdam en Ligue Europa Conférence, a annoncé son club samedi dans un communiqué.

"Dimitri Payet a été victime d’une lésion musculaire du mollet bilantée par les examens habituels de référence. Les soins ont d'ores et déjà démarré mais la récupération totale n'arrivera qu'après la fin du championnat", écrit l'OM dans ce communiqué.

"Après avoir passé des derniers examens aujourd’hui, les résultats sont rassurants mais montrent que malheureusement, je ne pourrai pas rejouer cette saison. La déception est grande, la douleur est forte, mais je suis bien entouré et tous vos messages de soutien me donnent la force de regarder devant, et la saison prochaine commence donc demain pour moi", a pour sa part écrit le joueur sur son compte Instagram.

La blessure du N.10 marseillais intervient alors que son club, qui se déplace dimanche à Lorient pour la 36e journée de Ligue 1, lutte pour la qualification en Ligue des Champions et traverse une période compliquée.

Eliminé jeudi en demi-finale de la Ligue Europa Conférence, Marseille n'a gagné aucun de ses trois derniers matchs, avec des défaites contre le Feyenoord Rotterdam (3-2) et Lyon (3-0), ainsi que le match nul éliminatoire de jeudi contre les Néerlandais (0-0).

L'OM est actuellement 3e du championnat, à égalité de points avec Monaco (2e), qui a joué un match de plus. Rennes (4e) est à trois longueurs de l'OM et recevra le club provençal dans huit jours lors de la 37e journée.

"Le plus dur aujourd’hui pour moi est de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers dans cette dernière ligne droite. Je serai bien évidemment derrière eux et tout le staff pour les trois derniers matchs que l’on sait importants pour atteindre l’objectif fixé", a écrit Payet sur Instagram.

