Foot: Haaland veut "gagner des trophées" avec Manchester City

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Erling Haaland a affirmé lundi vouloir "gagner des trophées" avec Manchester City, qui a officialisé l'arrivée de l'attaquant norvégien avec l'ambition de remporter enfin la Ligue des champions.

"Je veux marquer des buts, gagner des trophées, progresser et je suis persuadé de pouvoir le faire ici. C'est un grand changement pour moi et j'ai hâte d'entamer la pré-saison", s'est réjoui l'ancien buteur du Borussia Dortmund (21 ans), dans un communiqué de son nouveau club.

Manchester City et le Borussia Dortmund avaient annoncé en mai avoir trouvé un accord pour le transfert de l'international norvégien, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, qui s'est engagé pour cinq ans jusqu'en 2027 contre, selon plusieurs médias, 60 millions d'euros.

La joie de l'attaquant norvégien Erling Haaland, après avoir marqué le 2e but sur pénalty face à la Suède, lors de leur match de Ligue des nations, le 12 juin 2022 à Oslo Beate Oma Dahle NTB/AFP/Archives

Cette somme ne comprend pas les très importantes primes versées par le club mancunien à son père, l'ancien défenseur Alf-Hinge Haaland, ainsi qu'à la société de son agent Mino Raiola, décédé le 30 avril dernier.

Haaland était courtisé par plusieurs grands clubs mais c'est chez le champion d'Angleterre, où son père a joué de 2000 à 2003, que la jeune terreur des surfaces de réparation a choisi d'évoluer.

"C'est un petit peu pour mon père, je suis né en Angleterre et j'ai toujours été supporter de City. Je connais beaucoup le club. En définitive, il y a deux choses (qui l'ont convaincu de s'engager avec les Citizens, ndlr): je m'y sens comme chez moi et je pense que je peux m'améliorer et tirer le meilleur de moi-même à City", a expliqué Erling Haaland dans un entretien vidéo diffusé par le club.

"Pep, l'un des plus grands"

"J'ai toujours regardé City et j'ai adoré le faire ces dernières saisons. On ne peut qu'admirer leur style de jeu, c'est enthousiasmant et ils se créent beaucoup d'occasions (de but), ce qui est parfait pour un joueur comme moi", a-t-il ajouté dans le communiqué du club, en soulignant la qualité de l'entraîneur espagnol des Citizens, Pep Guardiola.

"Il y a tellement de joueurs de classe mondiale dans cette équipe et Pep est l'un des plus grands managers de tous les temps, donc je crois que je suis au bon endroit pour concrétiser mes ambitions", a-t-il ajouté.

L'entraîneur espagnol de Manchester City Pep Guardiola embrasse le trophée de la Premier League, après avoir remporté le titre, lors de la 38e et dernière journée en battant à domicile Aston Villa (3-2), le 22 mai 2022 à l'Etihad Stadium Oli SCARFF AFP/Archives

Le directeur sportif de Manchester City, Txiki Begiristain, a de son côté loué "l'ascension remarquable" de l'attaquant, formé à Bryne, en Norvège, passé à Molde, avant de se révéler en Autriche au sein du Red Bull Salzbourg à partir de janvier 2019.

"C'est un grand talent et il a été l'un des meilleurs attaquants d'Europe ces dernières saisons. Son nombre de buts est exceptionnel et ses performances au Borussia Dortmund et en Ligue des champions en particulier ont prouvé qu'il pouvait réussir au plus haut niveau", a estimé Begiristain.

L'attaquant norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland marque le 2e but face à Greuther Fuerth, lors de la 16e journée de Bundesliga, le 15 décembre 2021 Ina Fassbender AFP/Archives

Haaland avait inscrit 86 buts en 89 matches avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée en Allemagne en janvier 2020.

