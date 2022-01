Foot: Hatem Ben Arfa signe à Lille pour six mois

Lille (AFP) – Le milieu offensif Hatem Ben Arfa, libre de tout contrat depuis son départ de Bordeaux l'été dernier, s'est engagé mercredi avec Lille (L1) jusqu'à la fin de la saison, à la faveur du prêt du Turc Yusuf Yazici au CSKA Moscou, a annoncé le club dans un communiqué.

"Le Losc annonce l'arrivée au club d'Hatem Ben Arfa (34 ans). Le milieu de terrain international français (15 sélections, 2 buts) a paraphé ce jour un contrat de 6 mois qui le lie au club lillois jusqu’à la fin de la saison 2021-2022", écrit le champion de France en titre sur son site internet.

L'arrivée du natif de Clamart (Hauts-de-Seine) était conditionnée au départ du Turc Yusuf Yazici, qui a finalement été prêté pour six mois avec option d'achat au CSKA Moscou mercredi. Le club nordiste a annoncé les deux mouvements à quelques minutes d'intervalle.

La signature de Ben Arfa était pressentie depuis la fin de la semaine dernière. Le président lillois Olivier Létang avait confirmé samedi en conférence de presse que le club était en discussions avec le milieu offensif.

Mardi, l'entraîneur Jocelyn Gourvennec avait révélé que le joueur formé à Lyon était arrivé lundi au Domaine de Luchin, le centre d'entraînement des Dogues.

"On avait déjà échangé à distance, on s’est vu hier (lundi). Il est sur place, on attend le feu vert et on espère que ça va se régler très vite", avait expliqué le technicien lillois.

"Sur ce qu’on a vu de lui, il est +fit+ (en forme). Il a été checké individuellement, il a l’air bien", avait précisé en visio-conférence Gourvennec, testé positif au Covid-19 mardi.

Ben Arfa, qui n'a plus joué depuis le 2 mai dernier mais s'est entraîné avec un préparateur physique après son départ des Girondins, pourrait débuter avec les Dogues lors du choc face au Paris SG, l'un de ses anciens clubs, le dimanche 6 février.

"HBA" va connaître à Lille son dixième club professionnel, le sixième en Ligue 1, un championnat où il a débuté à seulement 17 ans, en 2004, sous les ordres de Paul Le Guen à Lyon.

Son arrivée est la conséquence directe du prêt du milieu offensif turc Yusuf Yazici au CSKA Moscou.

Yazici (24 ans), qui a été prêté six mois avec option d'achat, était arrivé au Losc en août 2019 en provenance de Trabzonspor avec l'étiquette de transfert le plus cher de l'histoire du club (16,5 millions d'euros), un record battu quelques jours plus tard par le Portugais Renato Sanches (20 millions d'euros).

Le Turc avait disputé 25 rencontres lors de sa première saison (1 but, 4 passes décisives). L'année dernière, il a activement contribué au titre de champion de France avec 7 buts et 5 passes en 32 rencontres, et il a également inscrit 7 buts en Ligue Europa dont deux triplés à Prague (4-1) et à San Siro face à l'AC Milan (3-0).

Après un début de saison décevant sous les ordres du nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec, son temps de jeu s'était considérablement réduit et il avait émis le souhait de partir afin de jouer plus.

