Foot: Karim Benzema devient le meilleur buteur français de l'histoire avec 412 buts

Karim Benzema fête son but, le 2e du Real Madrid contre Majorque aux Îles Baléares, le 14 mars 2022 JAIME REINA AFP

Palma (Espagne) (AFP) – Avec son but sur pénalty contre Majorque lundi soir en Liga, l'avant-centre du Real Madrid Karim Benzema est devenu lundi le meilleur buteur français de l'histoire (clubs et sélection confondus) avec 412 réalisations, une unité de plus que Thierry Henry (411).