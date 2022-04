Foot/L1: L'OM bat Nantes 3-2, reste solide 2e et retarde le titre du PSG

Marseille (AFP) – L'OM s'est difficilement imposé 3-2 mercredi contre Nantes lors de la 33e journée de Ligue 1, dont le club marseillais occupe solidement la deuxième place et a ainsi retardé le probable titre du Paris SG.

Publicité Lire la suite

Les buts marseillais ont été inscrits par Payet, auteur d'un doublé sur penalty, et Harit. Nantes a mené deux fois au score grâce à Girotto et Coco. Avec ce succès, l'OM compte désormais six points d'avance sur Rennes (3e), Strasbourg (4e) et Monaco (5e).

© 2022 AFP