Foot: les joueurs étrangers en Russie et Ukraine vont pouvoir s'engager ailleurs annonce la Fifa

Le Brésilien du Shakhtar Donetsk Fernando, après avoir fui l'Ukraine, lors de son arrivée à l'aéroport de Guarulhos au Brésil, le 1er mars 2022 NELSON ALMEIDA AFP

1 mn

Lausanne (AFP) – Les footballeurs et entraîneurs étrangers employés dans les championnats russe et ukrainien vont voir leurs contrats "suspendus" jusqu'à la fin de la saison et pourront librement s'engager ailleurs au printemps, a annoncé la Fifa lundi.