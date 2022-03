Foot: Lyon seul rescapé en C3, Marseille dernier debout en C4

L'AS Monaco éliminée de la Ligue Europa à l'issue de son match nul contre les Portugais de Braga à Louis II, le 17 mars 2022 Valery HACHE AFP

4 mn

Paris (AFP) – Monaco et Rennes disent stop, Lyon et Marseille encore: les 8es de finale retour de Ligue Europa et de la toute nouvelle Ligue Europa Conférence ont été fatals à la moitié des clubs français jeudi.