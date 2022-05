Foot: Wendie Renard, quatre ans de plus à l'Olympique Lyonnais

Lyon (AFP) – La défenseure centrale internationale française de Lyon, Wendie Renard, a signé une prolongation de contrat de quatre ans avec l'Olympique Lyonnais (OL) jusqu'en 2026, a annoncé lundi le club rhodanien.

Agée de 31 ans, Renard, qui compte 131 sélections en équipe de France (33 buts), a remporté les 31 titres de l'histoire de l'OL féminin, dont quatorze championnats de France, neuf coupes nationales et sept Ligues des Champions (dix finales).

Elle est la première joueuse à avoir franchi le cap des cent matches en C1, le 24 avril à l'occasion de la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

Wendie Renard a disputé 419 matches avec l'OL où elle est arrivée en 2006 en provenance de la Martinique où elle est née.

"L'OL et sa capitaine sont désormais liés jusqu'en 2026, comme un symbole, vingt ans après son arrivée. L'ensemble de l'Olympique Lyonnais se réjouit de cette prolongation qui inscrit encore un peu plus Wendie Renard dans l'histoire du football et qui est la première initiative pour un OL féminin 2022/23 plus ambitieux que jamais", s'est réjoui le club.

La défenseure centrale a exprimé à plusieurs reprises son souhait de découvrir un nouveau championnat. La prolongation de son contrat peut renforcer l'hypothèse d'un prêt futur à OL Reign, la franchise américaine de l'OL, comme l'ont fait les Lyonnaises Eugénie Le Sommer, Sarah Bouhaddi et Dzsenifer Marozsán en 2021.

"L'histoire continue avec mon club de Cœur. Gone un jour, Gone toujours", a réagi Renard sur son compte Twitter.

Wendie Renard, de l'Olympique lyonnais, s'échauffe avant la demi-finale retour de Ligue des champions contre le PSG le 30 avril 2022 au Parc des Princes à Paris FRANCK FIFE AFP/Archives

La capitaine de l'équipe de France et de Lyon disputera sa onzième finale de Ligue des champions, le 21 mai à Turin contre le FC Barcelone, deux ans après son dernier titre européen.

