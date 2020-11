[MARBRE NECRO] Laurent Fabius, mort d'un surdoué de la politique

Il aura exercé la quasi-totalité des fonctions exécutives et administratives de l’Etat. De Premier ministre à chef de la diplomatie en passant par président de l’Assemblée et secrétaire national d’un parti politique. Laurent Fabius a marqué l’histoire politique de la gauche française. Il est mort ce xxx à l'âge de xxx, après des décennies d'une carrière mouvementée.

La carrière politique de Laurent Fabius a débuté en 1978 lorsqu’il devient député socialiste de Seine-Maritime. Elle s’achève en 2016 lorsqu’il quitte le ministère des Affaires étrangères pour devenir président du Conseil constitutionnel.

En 1984, Laurent Fabius, 37 ans, devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Une place de jeune premier qu'il occupera tout au long de sa carrière, comme il le fut pendant ses études. Admis à l’Ecole normale supérieure, ce fils d’antiquaires sort major de l’agrégation de lettres modernes. En parallèle, il intègre également Science Po Paris où il prend la tête de la plus ancienne association étudiante, la Conférence Olivaint. En 1971, il fait ensuite partie de la promotion Rabelais à la prestigieuse Ecole nationale d’administration.

Du Rainbow Warrior au sang contaminé

Il adhère au Parti socialiste en 1974 et commence alors sa vie politique. Elu député de Seine-Maritime en 1978, il devient président du cabinet de François Mitterrand sur recommandation de Jacques Attali. Il tape dans l’œil du chef de l’Etat, qui nouvellement élu, le nomme en premier lieu ministre du Budget. Il a seulement 35 ans. C’est à cette époque qu’il met en place la mesure phare du programme de François Mitterrand, l’impôt sur les grandes fortunes, l’ancêtre de l’ISF. Deux années plus tard, il entre à Matignon où il poursuit la politique de rigueur amorcée par son prédécesseur Pierre Mauroy. Moqué pour être le pantin de son pygmalion, François Mitterrand, Laurent Fabius cherche à s’affranchir de sa tutelle. Interrogé au sujet de leur relation par le journaliste Alain Duhamel à la télévision, il rétorque : « lui c’est lui et moi c’est moi ».

Sa mandature de Premier ministre est marquée par un épisode dramatique : le scandale du Rainbow Warrior. Le 10 juillet 1985, les services français posent deux bombes sur le navire de Greenpeace, en Nouvelle-Zélande, pour empêcher l’association de perturber les essais nucléaires de l’Hexagone dans le Pacifique. Officiellement pour sabotage. Mais un photographe trouve la mort dans l’explosion. Laurent Fabius doit assumer cette affaire. Acculé dans les médias, il reconnaît officiellement quelques semaines plus tard la responsabilité de la France dans l’affaire.

La droite remporte les législatives de 1986. Une campagne marquée par une joute verbale particulièrement tendue entre Laurent Fabius et Jacques Chirac. Se jugeant constamment coupé, ce dernier finit par comparer son interlocuteur à un « roquet ». Laurent Fabius lui rétorque avec un geste de la main : « Je vous en prie, vous parlez au Premier ministre de la France ». Une phrase restée célèbre pour s’être retournée contre son auteur. Perçu comme hautain par l’opinion publique, il ressort affaibli dans les sondages.

En 1988, la gauche revient au pouvoir. Il est élu président de l’Assemblée nationale et devient alors le quatrième personnage de l’Etat. Il engage au même moment un bras de fer avec Lionel Jospin pour prendre le contrôle du Parti socialiste (PS). En 1986, François Mitterrand avait soutenu Lionel Jospin. En revanche, lors du match retour en 1988, c’est Laurent Fabius qui est préféré face à Pierre Mauroy appuyé par Lionel Jospin. Fabius perd toutefois la présidence du parti à deux reprises pour la décrocher en 1992. A ce moment, il est rattrapé par l’affaire du sang contaminé. Un scandale qui met un terme à son poste au perchoir du palais Bourbon et le place hors-jeu pour la présidentielle de 1995. La France apprend avec stupeur que le Centre national de transfusion sanguine a distribué des produits sanguins contaminés par le virus du sida. Une erreur qui a provoqué la mort de centaines de personnes. Chef du gouvernement au moment des faits, il est accusé d’homicide involontaire. Laurent Fabius sera finalement innocenté en 1999.

Candidat à la présidentielle en 2007

Après une traversée du désert, il parvient à faire son retour dans les années 2000. Nommé ministre de l’Economie et des Finances sous Lionel Jospin, il supervise la conversion du franc à la monnaie européenne en 2002. L’homme du passage à l’euro compte pourtant parmi les leaders politiques qui vont s’opposer à l’adoption du Traité constitutionnel européen. Alors encore numéro 2 du PS, il s’oppose à l’avis général de son parti et fait la campagne du « non » pour le référendum. Une position qui marque le début des hostilités avec François Hollande, secrétaire national du PS.

Après la réélection de Jacques Chirac en 2002, Laurent Fabius, de nouveau député, se prépare à la campagne présidentielle de 2007. Et avec la ferme intention de se faire élire. Il tente alors d’adoucir son image. Il confesse dans un livre Cela commence par une balade son goût pour les carottes râpées, Star Academy et la moto. Mais peine perdue. Il perd en troisième position contre Dominique Strauss-Kahn et surtout contre Ségolène Royal. Une candidate qu’il n’a jamais soutenue et souvent moquée. « Mais qui va garder les enfants ? », avait-il lancé lorsque la députée des Deux-Sèvres avait annoncé sa candidature à l’élection présidentielle 2007.

Pour contrer la candidature de Ségolène Royal à la présidence du parti en 2008, il avait soutenu Martine Aubry. Même chose en 2011 où il choisit de se ranger derrière la maire de Lille pour la primaire socialiste. Un soutien contre Ségolène Royal, mais aussi contre François Hollande. Mais c’est le président du Conseil général de la Corrèze qui est préféré par les sympathisants de gauche. L’homme que l’ancien Premier ministre a affublé tout au long de sa carrière des surnoms « Chamallow vivant », « Monsieur Petites Blagues », ou « Fraise des bois ». Les deux hommes décident néanmoins de faire table rase du passé et se rassemblent.

L'homme de la COP 21

L'accord sur le climat a finalement été adopté le 12 décembre 2015 à la fin de la COP21. REUTERS/Stephane Mahe

Loyal durant la campagne, Laurent Fabius gagne les clés du Quai d’Orsay une fois François Hollande élu. Le ministre le plus expérimenté devient numéro 2 du gouvernement Jean-Marc Ayrault. Novice en diplomatie, c’est en tout cas lui qui le dit, ce surdoué de la gauche est de fait tout de suite plongé dans le grand bain. Il doit à la fois gérer le conflit syrien, le retrait des troupes françaises en Afghanistan, le dossier malien, et la situation en Europe où deux crises ont éclaté. Celle des migrants et celle en Ukraine. En tout, il aura réalisé plus de quarante tours du monde. Sa grande déception, comme celle de François Hollande, a été de ne pas avoir pu intervenir en Syrie avec les pays alliés de la France. Barack Obama s’était désisté au dernier moment en préférant consulter le Congrès sur la question.

Quant à sa plus grande réussite de ministre des Affaires étrangères, c’est sans aucun doute la COP 21. Au terme de deux semaines de pourparlers, l’accord de Paris a été finalement adopté par 195 pays. Une victoire symbolisée par un petit marteau en bois clair venu taper sur la tribune. « C’est un petit marteau mais je pense qu’il peut faire de grandes choses », avait lancé Laurent Fabius tout sourire quelques secondes après la signature du traité. Et tous ont été unanimes. Négociateurs et responsables politiques ont salué sa maîtrise des dossiers. Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre mondiales.

Il devra toutefois renoncer à la tête de la COP 21. Un regret pour celui qui quitte les ors du Quai d’Orsay pour rejoindre la présidence du Conseil constitutionnel en février 2016. Il souhaitait tout de même la conserver. Mais son cumul de fonctions avait suscité une polémique. Président des sages au Conseil rue de Montpensier, il retrouve son rival politique Lionel Jospin. Une pré-retraite politique où il supprimera notamment le droit à vie des anciens présidents de la République à siéger parmi ses membres.

