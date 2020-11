[MARBRE NECRO] Bernard Tapie et la justice: une longue histoire d'amour-haine RELU LE 30/07

Bernard Tapie est décédé ce... à l'âge de... ans. En septembre 2017, sa famille avait révélé qu'il souffrait d'un cancer de l'estomac. L'homme d'affaires est notamment connu pour avoir été impliqué et condamné dans de nombreux procès.

Homme d'affaires, homme politique, éphémère ministre, animateur de télévision… Bernard Tapie a multiplié les casquettes et les rôles tout au long de sa vie. En 2016, sa fortune était estimée à 150 millions d'euros, ce qui le plaçait au rang de 400e fortune française. Il est également célèbre pour avoir connu, depuis les années 1980, de nombreux démêlés avec la justice.

Les châteaux de Bokassa (1981)

Bernard Tapie, né en 1943 à Paris, est condamné pour la première fois en 1981 à la suite d’un litige qui l’oppose à l’ancien « empereur » autoproclamé de Centrafrique, Jean-Bedel Bokassa. Accusé d’avoir racheté à bas prix quatre châteaux en persuadant le dirigeant centrafricain, qui en était propriétaire, d’une saisie imminente par les autorités françaises, il est contraint de rendre les monuments après un jugement du tribunal d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui annulait la vente.

Le match truqué VA-OM (1995)

Une quinzaine d’années plus tard, Bernard Tapie est condamné pour « corruption » et « subornation de témoins » dans l'affaire VA-OM. Sa peine s’élève à deux ans d'emprisonnement dont huit mois fermes et trois ans d'inéligibilité. À l'origine de cette affaire : un joueur de football de Valenciennes, Jacques Glassmann, déclare avoir été invité en mai 1993 par des émissaires de l’Olympique de Marseille (OM) à lever le pied en échange d'une somme d'argent. Bernard Tapie, alors président du club marseillais, obtient en juillet 1997 une libération conditionnelle, après 165 jours de prison.

L’affaire Testut (1996)

En 1996, Bernard Tapie est à nouveau condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 45 735 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer dans « l'affaire Testut ». Il est jugé coupable par le tribunal de Béthune (Pas-de-Calais) « d’abus de biens sociaux » aux dépens de la société d'instruments de pesage Testut, dont il était le patron jusqu'en avril 1992. Testut avait dû emprunter pour financer le rachat d'une autre société de Tapie, Trayvou, ainsi qu'une campagne électorale du professeur Léon Schwartzenberg et l'achat de joueurs à l'OM.

Le Phocéa (1997)

Pour la troisième année consécutive, Bernard Tapie, alors député européen, est condamné à Paris, le 4 juin 1997, pour « fraude fiscale » après avoir bénéficié de sous-facturations ou de dispenses de factures de la société exploitant le yacht Le Phocéa. Le navire appartenait à une filiale de la Financière immobilière Bernard Tapie (FIBT) et son usage exclusivement personnel était un avantage en nature à déclarer. La cour d'appel prononce 18 mois d'emprisonnement à son encontre, dont 12 avec sursis, et 30 mois avec sursis pour abus de biens sociaux. Bernard Tapie obtient en mars 1999 la confusion de cette peine et de celle de l'affaire OM-VA.

Les comptes de l'OM (1998)

Pour des faits s’étant déroulés alors qu’il était encore propriétaire de l'Olympique de Marseille entre 1986 et 1994, Bernard Tapie est condamné le 4 juin 1998 à Aix-en-Provence à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 45 700 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civils et civiques. Il était alors poursuivi pour « faux, usage et recel de faux, abus de confiance et de biens sociaux ». Les pratiques financières de l'OM de 1987 à 1993, avec des « prêts » ou des commissions exorbitantes aux intermédiaires de joueurs, concernent une vingtaine de personnes pour des détournements évalués à plus de 15 millions d'euros.

Adidas-Crédit lyonnais (1993-2015)

« L’affaire Tapie » la plus importante en termes de retombées financières et médiatiques est sans conteste celle qui oppose l’homme d’affaires au Crédit lyonnais. L’histoire commence dans les années 1990. Bernard Tapie, alors propriétaire d’Adidas, décide de vendre la société pour la somme de 315,5 millions d’euros au Crédit lyonnais (CL), alors établissement public.

Ce dernier la revend en 1994 à Robert Louis-Dreyfus pour 700 millions d'euros, soit deux fois plus cher. Bernard Tapie, s’estimant floué, réclame un dédommagement. En 2008, un tribunal arbitral privé lui donne raison et l'ancien ministre reçoit 404 millions d'euros, payés par l'État. Cet arbitrage provoque critiques et contestations et une information judiciaire est ouverte par le parquet de Paris en 2012.

En février 2015, la cour d'appel de Paris annule cet arbitrage, estimant qu’il était « frauduleux », car les relations entre le camp Tapie et l’un des juges arbitres, Pierre Estoup, avaient été à l’époque dissimulées, ce qui avait biaisé la sentence en faveur de l’ancien patron d’Adidas. Après un pourvoi en cassation, l’homme d’affaires est définitivement condamné en juin 2016 à rembourser les 404 millions d’euros obtenus au terme de l’arbitrage de 2008.

Mi-décembre 2017, les juges d’instruction renvoient Bernard Tapie, Christine Lagarde, Stéphane Richard, Pierre Estoup, Jean-François Rocchi et Bernard Scemama vers le tribunal correctionnel de Paris pour « escroquerie » et « détournement de fonds publics ».

Du côté du tribunal de commerce de Paris, le 18 janvier 2019, les juges rejettent la demande de plan de sauvegarde des sociétés de Bernard Tapie dont dépend le remboursement des 404 millions d’euros. Finalement, le tribunal transforme cette demande de plan de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire pour les deux sociétés de Bernard Tapie : Groupe Bernard Tapie (GBT), actionnaire majoritaire du quotidien régional la Provence, et Financière immobilière Bernard Tapie (FIBT).

Épilogue après 10 ans de procès

Le 1er avril 2019, le parquet requiert 5 ans de prison ferme pour l’ancien ministre. Il aura fallu attendre le 9 juillet 2019 pour atteindre la conclusion de plusieurs années de procès. Le tribunal correctionnel de Paris relaxe Bernard Tapie ainsi que les cinq autres prévenus dans cette affaire pour « escroquerie ». À savoir, son ancien directeur de cabinet et actuel PDG d’Orange, Stéphane Richard, Me Maurice Lantourne l’un des avocats de Bernard Tapie, Pierre Estoup, l’un des trois arbitres ayant rendu l’arbitrage, ainsi que les anciens dirigeants du CDR (consortium de réalisation) et de l’EPFR (établissement public de financement et de restructuration), François Rocchi et Bernard Scemama.

Le tribunal n’a finalement pas retenu les détournements de fonds publics ni les complicités rattachés au délit d’escroquerie. La présidente du tribunal, Christine Mée, estime que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient pas caractérisés, tel que défini à l’article 313-1 du code pénal. Mais le 16 juillet, le parquet a décidé de faire appel de cette relaxe car il considère que l’homme d’affaires a truqué l’arbitrage de 2008. Durant le procès, le ministère public avait requis cinq ans de prison ferme pour Bernard Tapie et trois ans de prison ferme avec 18 mois de sursis pour Stéphane Richard pour « complicité ».

Du côté des juridictions civiles, les époux Tapie ont bien été condamnés en appel à rembourser la totalité de cette somme. Une somme, qui à ce jour, n’a pas encore été remboursé.

