À la Justice, Dupond-Moretti promet réforme et dialogue

Passation de pouvoir place Vendôme entre Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti, le 7 juillet.

Passation de pouvoir très attendue entre Nicole Belloubet et Éric Dupont-Moretti, ce mardi midi au ministère de la Justice, place Vendôme. Lors de son discours d'intronisation, l'ancien avocat pénaliste a assuré qu'il rassemblerait toute la famille judiciaire tout en réformant l'institution.

Sous un tonnerre d'applaudissements, les larmes aux yeux, Nicole Belloubet remet les Sceaux à Éric Dupont-Moretti. Quelques instants plus tôt, l'ancienne ministre de la Justice a détaillé les qualités de son successeur. qu'elle a rencontré pour la première fois un soir, dans sa loge, après la pièce qu'il jouait au théâtre.

« J’ai parlé avec vous, pas très longtemps, mais suffisamment pour me rendre compte que vous aviez à la fois un humour décapant, mais aussi une très grande acuité dans l’analyse et surtout une très grande humanité. »

C'est ensuite au tour d'Éric Dupont-Moretti de prendre la parole. Après les déclarations lundi soir de l'Union syndicale des magistrats, qui voyait sa nomination comme une déclaration de guerre, le nouveau Garde des Sceaux a voulu se montrer ouvert au dialogue, mais aussi ferme dans ses projets de réforme: « Je ne fais de guerre à personne. J’entends bien sûr, dans le dialogue et la concertation, faire évoluer la magistrature dans le sens d’une plus grande ouverture sur la société et remettre à plat l’ordonnance de 58. »

Une ordonnance qui place les magistrats sous l'autorité du ministre de la Justice, très critiquée par Éric Dupont-Moretti qui voit là un obstacle à leur indépendance.

Éric Dupont-Moretti, connu pour son fort caractère dit enfin « appréhender sa nouvelle tâche avec beaucoup d'humilité. »

