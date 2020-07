Reportage

France: les féministes manifestent contre les nominations de Darmanin et Dupond-Moretti

Audio 01:15

Devant l'église de la Madeleine, une cinquantaine de militantes du collectif #Noustoutes, vêtues de noir, ont procédé à l'enterrement symbolique de l'égalité hommes-femmes. Thomas COEX / AFP

Texte par : Marie Casadebaig Suivre 2 min

La rentrée du nouveau gouvernement français, ce mardi, aura été ponctuée de manifestations féministes à Paris. Les nominations de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti provoquent la colère des féministes. Le premier est accusé de viol, le second a critiqué le mouvement mondial #Me too. Reportage devant l'église de la Madeleine à Paris.