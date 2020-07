Jean Castex en Guyane pour assurer l'engagement de l'Etat face au coronavirus

Jean Castex au palais de l'Elysée le 7 juillet 2020. AP Photo/Francois Mori

Texte par : RFI Suivre 1 min

Le nouveau Premier ministre français Jean Castex, accompagné des ministres des Outre-Mer et de la Santé, va passer quelques heures la Guyane, particulièrement touchée par le coronavirus et qui se prépare à un pic épidémique d'ici une à deux semaines. Le chef du gouvernement vient apporter son soutien à la population et répéter ses appels à la vigilance face au Covid-19.