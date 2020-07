Coronavirus: comment la crise sanitaire bouleverse l'expatriation

Si l'expatriation reste toujours une expérience professionnelle attractive, les entreprises pourraient y avoir recours moins souvent qu'avant. C'est l'un des enseignements du baromètre de l'expatriation présenté par Expat Communication, le spécialiste de l'accompagnement des collaborateurs expatriés et de leur famille.

Deux millions de Français vivent et travaillent hors de France. D'autres y songent peut-être, mais appréhendent les conséquences de la crise, estime Sylvia O'Higgins, responsable expatriation chez ADEO, l'enseigne de bricolage.

« Les managers aujourd'hui imaginent que leur rôle va être simplifié, analyse-t-elle, interrogée par Agnieszka Kumor,du service Economie de RFI. Ils se disent : "Je n'envoie plus toute une famille en Russie, par exemple. Je vais demander à mon collaborateur de travailler depuis son pays d'origine." Le modèle d'expatriation va évoluer pour répondre aux besoins des entreprises. Il y aura peut-être une baisse de volume dans l'immédiat. L'entreprise doit trouver d'autres solutions innovantes. »

La France attire toujours les investisseurs étrangers

Dans le sens inverse, l'Hexagone continue de séduire. Bon nombre d'entreprises étrangères pensent y envoyer leurs collaborateurs.

« Nous avons contacté 500 entreprises à capitalisation majoritairement étrangère implantées en France, explique Lionel Grotto, directeur général de l'agence Choose Paris Région. Et 65 % d'entre elles anticipent un développement de leur activité au cours du second semestre. Les secteurs concernés sont notamment le numérique au sens large - le logiciel, services, infrastructures, télécommunications -, la santé mais aussi tout le secteur des mobilités douces, des éco-activités. On pense qu'à la fois la crise va perdurer au-delà de la rentrée pour certaines entreprises, mais que d'autres sont dans des dynamiques positives. »

L'enjeu pour la France : rester la première destination pour les investisseurs étrangers en Europe.

