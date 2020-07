Ségur de la Santé: deux accords signés ce lundi

C'est le terme de sept semaines de concertations entamées fin mai et censées permettre de « refonder » le système de soins français. Il s'agissait aussi de répondre aux attentes du monde hospitalier, en souffrance depuis de nombreuses années et durement éprouvé ces derniers mois par la crise sanitaire. Deux protocoles d'accords, qui ont recu un soutien syndical majoritaire, sont signés officiellement ce lundi 13 juillet.

Le premier protocole a été validé ce vendredi par trois syndicats. Il concerne l'ensemble des personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants...) et non médicaux comme les agents techniques et administratifs. Vingt mesures sont prévues, dont une hausse de salaire de 183 euros nets par mois, en deux temps, pour l'ensemble des « personnels des établissements hospitaliers et des Ehpad ».

L'enveloppe, d'un montant total de 7,5 milliards d'euros, inclut également une « révision » des grilles de salaires pour certains métiers comme les infirmiers et manipulateurs radio, qui recevront en moyenne 35 euros nets mensuels en plus. Des recrutements sont mentionnés, mais non chiffrés.

Première à l'approuver, la CFDT a salué un « accord historique ». La CGT et SUD qui restent réservés, appellent eux à une « journée d'action » le 14 juillet.

Prime en hausse pour les praticiens

C'est ensuite samedi qu'une majorité syndicale s'est dégagée en faveur du second accord, destiné aux médecins hospitaliers. Une hausse de 450 millions d'euros de leurs rémunérations est prévue, notamment via une augmentation de la prime versée aux praticiens qui s'engagent à ne travailler que dans les hôpitaux publics, sans dépassement d'honoraires.

Insuffisant, pour les syndicats Jeunes médecins et APH, qui regrettent que le gouvernement ait refusé de consacrer les 180 millions d'euros qu'ils réclamaient pour les gardes, manquant ainsi « aux attentes des professionnels de terrain ». Une position partagée par l'Association des médecins urgentistes de France. Le syndicat déplore que « la montagne » du Ségur ait accouché « d'une souris ».

