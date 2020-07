Jean Castex dévoile la feuille de route de son gouvernement

Jean Castex a dévoilé mercredi dans sa déclaration de politique générale ses mesures afin de « ressouder » la France ébranlée par la crise du coronavirus, en érigeant la « lutte contre le chômage » en priorité « absolue » de la fin du quinquennat et en insistant sur le rôle des territoires.

Face aux députés pour son grand oral 12 jours après sa prise de fonction, le Premier ministre a affirmé que sa « première ambition, immense » sera de « réconcilier ces France si différentes, les souder ou les ressouder ». Dans cette perspective, il a développé les lignes de force des deux dernières années du quinquennat: emploi, efficacité de l'action publique, souveraineté économique, transition écologique, protection sociale...

► Emploi

Dans un contexte très dégradé, « la lutte contre le chômage et la préservation de l'emploi » seront « la priorité absolue des 18 prochains mois », a-t-il assuré en précisant des mesures évoquées la veille par le président Emmanuel Macron, comme une prime à l'embauche de 4 000 euros par an pour les jeunes, ou des efforts sur la formation.

► Relance de l'économie et croissance verte

Jean Castex a esquissé les contours du plan de relance de 100 milliards d'euros, prévu pour la rentrée, qui misera sur la « reconquête économique » et les territoires. Environ 40 milliards d'euros seront fléchés vers l'industrie, a-t-il indiqué, arguant que la France avait atteint « un niveau de dépendance qui n'est pas raisonnable ». Vingt milliards seront consacrés à la rénovation thermique des bâtiments et les technologies vertes. Et le plan de relance portera « un plan vélo très ambitieux », a-t-il promis, en plaidant pour « une croissance écologique » face à la « décroissance verte ». Le Premier ministre a par ailleurs souhaité que les travaux de rénovation urbaine soient lancés dans 300 des 450 quartiers retenus « d'ici la fin 2021 ».

► Santé

Six milliards seront investis dans le système de santé, a annoncé Castex, venant s'ajouter aux 13 milliards d'euros de reprise de la dette hospitalière d'ores et déjà prévu par le gouvernement. « Notre système de santé a été rudement mis à l'épreuve au cours de la crise (due au Covid-19) et justifie aujourd'hui » cet « investissement inédit », a estimé le chef du gouvernement.

La jeunesse est particulièrement ciblée sur le volet social, avec l'annonce de repas à un euro pour les étudiants boursiers dans les restaurants universitaires et la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire de 100 euros.

► Laïcité

« Lutter contre l'islamisme radical sous toutes ses formes est et demeure l'une de nos préoccupations majeures », a déclaré Jean Castex, ajoutant que « la République, c'est la laïcité comme valeur cardinale, comme fer de lance de la cohésion de la société. Aucune religion, aucun courant de pensée, aucun groupe constitué ne peut s'approprier l'espace public et s'en prendre aux lois de la République ».

► Sécurité des Français

Le Premier ministre veut créer à partir de 2021 « dans les territoires des juges de proximité » dont la mission sera de réprimer « les incivilités du quotidien ». « Dans beaucoup de territoires, la petite délinquance, les petites incivilités, le tag, l'insulte, le petit trafic (...) se sont développés au point de gâcher la vie quotidienne des gens. Ils se sont développés car, faute de réponse judiciaire, une forme d'impunité s'est installée »,a justifié le Premier ministre.

Selon Jean Castex, l'État va apporter une réponse « ferme et sans complaisance » aux « minorités ultra violentes », qui « viennent systématiquement ternir les manifestations », et à « la banalisation de la délinquance du quotidien ».

« Les violences commises dans les quartiers des Grésilles et de Chenôve à Dijon, l'attaque ignoble contre un chauffeur de bus à Bayonne, les guet-apens tendus aux représentants des forces de l'ordre et à nos pompiers dans certains quartiers, les trafics en bas des cages d'escaliers, la banalisation de la délinquance du quotidien sont autant de faits inacceptables qui exaspèrent les Français. Ils appellent une réponse de l'État ferme et sans complaisance », a déclaré Jean Castex devant les députés.

► Territoires

Le Premier ministre, qui se dépeint en homme des territoires, leur a envoyé des signaux en annonçant que toutes les créations d'emploi de fonctionnaires se feront dans les services départementaux, et non dans les administrations centrales. Et un « droit à la différenciation » sera prochainement consacré dans une loi organique.

