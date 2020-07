France: les oppositions critiquent la déclaration de politique générale du Premier ministre

« Un discours creux, flou, imprécis. » À l’unisson, les oppositions ont critiqué la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre, Jean Castex. Reportage à l’Assemblée nationale.

Publicité Lire la suite

« Quel ennui », soupire le député insoumis François Ruffin après le discours de Jean Castex. Où est le nouveau chemin, s’énerve pour sa part le communiste André Chassaigne : « C'est le simple prolongement de la politique qui est conduite depuis plusieurs années. Je dirai que c'est d'une pauvreté ahurissante. »

Déception ostensible également du côté des socialistes qui sont restés sur leur faim : « Nous attendions de la clarté s’agissant de la réforme des retraites, nous attendions de la clarté s'agissant de la réforme de l'assurance chômage et nous n'avons eu aucune espèce de réponse, et donc cela nous fait dire qu'il n'y a pas d'ambition réelle de transformation économique, écologique et sociale du pays », commente le député Boris Vallaud.

À droite, on a tendu l’oreille quand le Premier ministre a parlé des forces de l’ordre, de la lutte contre les incivilités ou contre le séparatisme. Mais sans être convaincus. « Ces mots nous les avons déjà entendus. Les mots aujourd'hui ne suffisent plus. Ce qu'il faut c'est une méthode, un calendrier, des financements, qu'y a-t-il de concret dans ce discours ? », interroge Éric Ciotti.

Seul le Rassemblement national s’amuse de retrouver dans la bouche de Jean Castex certains des thèmes de campagne de Marine Le Pen. Mais comme les autres partis d’opposition, le RN ne croit pas qu’Emmanuel Macron va changer de cap.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne