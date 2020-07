Reportage

France: le port du masque bientôt obligatoire inquiète les commerçants

Des couturières confectionnent des masques «grand public» dans un atelier de Cannes le 8 avril 2020. REUTERS/Eric Gaillard

En France, le Premier ministre Jean Castex a confirmé ce mercredi que le port du masque serait rendu obligatoire dans « les commerces et les lieux recevant du public » à partir du 1er août. Une annonce faite la veille par le président Emmanuel Macron. Et peut-être même avant cette date puisque le porte-parole du gouvernement a précisé vouloir aller « le plus rapidement possible » en raison de la légère reprise de la propagation du coronavirus. Déjà, l’inquiétude gagne les commerçants. Reportage à Paris.