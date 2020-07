France: les laboratoires engorgés par les demandes de tests de depistage du Covid-19

L'accès aux tests virologiques de dépistage du Covid-19 sans ordonnance risque de devenir de plus en plus difficile à cause de l'engorgement des laboratoires.

En France, les laboratoires sont sous l'eau. Entre les compagnies aériennes qui exigent de leurs passagers de fournir des tests négatifs au Covid-19 pour voyager, les campagnes de dépistage organisées par l'Agence régionale de santé, les professionels de santé, les patients qui doivent subir une intervention et ceux qui sont sympotomatiques, les demandes de test Covid-19 explosent dans les laboratoires. Reportage dans un laboratoire à Paris.

« Le 3 août, je n'ai pas de place avant. » Quinze jours, c'est le délai moyen d'attente pour faire un test virologique, dit test PCR, dans ce laboratoire. Une demande qui ne cesse d'augmenter.

« On a une suractivité à laquelle il faut que l'on fasse face. Ce qui correspond à entre 30 et 50% d'activité en plus, explique Nicolas Blondel, biologiste médical et directeur du laboratoire d'analyse. Clairement, on manque de ressources humaines. C'est difficile, les équipes sont épuisées, on leur demande toujours plus de dépistages. Tout le monde est mis à contribution : de la femme de ménage, aux logistitiens, aux techniciens de laboratoire, à la secrétaire, au biologiste, c'est vraiment toute une chaine qui est concernée pour faire face à la demande. »

Emmanuelle, la cinquantaine, a suivi les conseils de son médecin traitant en demandant en urgence un rendez-vous pour un dépistage. Elle ne s'attendait pas a rencontrer autant de difficultés.

« Je suis hyper surprise puisque j'entends à la télé que des tests sont disponibles dans tout le pays pour qui le souhaite, il n'y a pas de rendez-vous sur Paris et région parisienne avant début août dans aucun labo. Donc j'ai appelé labo par labo et j'ai supplié et effectivement il y a eu un désistement et voilà. »

En attendant un désengorgement des laboratoires, les professionels de santé incitent au respect des gestes barrières.

