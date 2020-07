Plus de 90 millions d'euros d'amendes à l'encontre d'un «cartel du jambon»

90 millions d'euros d'amendes pour le « cartel du jambon », ce groupe de 12 industriels de la charcuterie dans le viseur de l'Autorité de la concurrence depuis 2013. Ils ont été reconnus coupables ce jeudi d'avoir mis en place un système d'entente sur les prix entre 2010 et 2013.

Des réunions secrètes dans des hôtels parisiens et lyonnais, un prétendu faux carnet de notes retraçant ces rencontres et les tarifs fixés entre les industriels, des coups de fils avant chaque négociation avec les abattoirs... Les éléments de cette affaire sur laquelle l'Autorité de la concurrence enquête depuis 2013 ont tous les ressorts d'un film d'espionnage, à la différence près que les protagonistes ne courent pas après des diamants rares mais s'arrangent pour payer moins cher les pièces de charcuterie et se mettent d'accord pour augmenter simultanément leurs prix à la vente dans les enseignes de la grande distribution.

Des arrangements qui ont eu des conséquences directes sur le ticket de caisse des consommateurs de jambon, de chorizo ou de saucisson.

C'est finalement l'un de ces 12 industriels qui révèle le pot-aux-roses. En vertu de la procédure de clémence, le groupe Campofrio Food dénonce le cartel aux autorités pour alléger sa sanction en échange d'informations.

Pris la main dans le sac, la Cooperl et Fleury Michon contestent déjà ces sanctions. Les géants de la charcuterie déplorent une manipulation et des amendes particulièrement lourdes dans un secteur déjà fragilisé.

