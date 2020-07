Castex donne des gages aux partenaires sociaux sur les retraites et l'assurance chômage

Ils sont tous sortis contents, mais pour combien de temps ? Organisations syndicales et patronales étaient conviées à Matignon ce vendredi, pour une réunion avec le Premier ministre Jean Castex, qui était accompagné de plusieurs de ses ministres. À l’issue de cette rencontre, les partenaires sociaux ont unanimement salué la qualité du dialogue qu’ils avaient pu avoir sur les grands sujets du moment : relance, emploi des jeunes, mais aussi retraites et assurance-chômage.

Les négociations sur la réforme des retraites ? Pas avant 2021. L’application du nouveau texte sur l’assurance-chômage ? Au mois de janvier, et encore, ce sera selon l’évolution de la situation de l’emploi.

Les dossiers dont syndicats et patronat ne voulaient pas entendre parler restent à l’ordre du jour, mais ils sont repoussés suffisamment loin pour que tout le monde s’estime compris.

Autre point de satisfaction : sur le déficit de la sécurité sociale, une distinction sera établie entre la part de conjoncturel, ce qui est dû au contexte exceptionnel du coronavirus, et de structurel, ce qui concerne le système en lui-même. C’était, là encore, une demande des organisations syndicales.

Jean Castex donne des gages aux partenaires sociaux, montre qu’il les écoute et qu’il tient compte de leurs propositions. Même si, et il le rappelle, c’est son gouvernement qui, en bout de course, tranchera sur tous les sujets. Et ils sont nombreux : plan de relance, emploi des jeune, santé au travail, télétravail, projets de loi issus de la convention citoyenne pour le climat... Tous ces sujets seront traités séparément, et les discussions commenceront dès la semaine prochaine avec une réunion au ministère du Travail sur les dispositifs de soutien proposés pour l’emploi des jeunes.

Syndicats et patronats saluent unanimement la volonté de dialogue du nouveau Premier ministre, sa clarté et sa sincérité dans les échanges. Sans masquer de nombreux points de désaccords, avec des revendications notamment sur les augmentations de salaire, à commencer par le smic,ou encore sur les contreparties à exiger pour les entreprises bénéficiant du soutien de l’État.

