France: Jean Castex passe aux travaux pratiques avec les partenaires sociaux

Le Premier ministre français Jean Castex lors de son premier Conseil des ministres, le mercredi 7 juillet 2020. AFP Photo/Ludovic Marin

Texte par : RFI Suivre 2 min

Le Premier ministre français Jean Castex reçoit ce vendredi matin les partenaires sociaux pour aborder les réformes programmées pour la suite du quinquennat. Dossier le plus sensible : celui des retraites. L’emploi des jeunes, l’assurance chômage et bien sûr le plan de relance post-coronavirus sont aussi sur la table. Une étape délicate, le chef du gouvernement va devoir prouver qu’il est bien l’homme de la concertation comme il l’affirme depuis sa nomination à Matignon.