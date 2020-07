Parcoursup : fin de la phase d’admission, début des galères

C’est ce vendredi 17 juillet à minuit que s’achève la procédure d’admission de Parcoursup, la plateforme française d’accès à l’enseignement supérieur. Cette année, le casse-tête habituel de l’orientation post-bac se corse encore un peu plus : 96% des lycéens ont obtenu leur bac, un taux record.

Cette année, le diplôme du baccalauréat a été attribué en contrôle continu aux lycéens, les épreuves ayant été annulées à cause de la pandémie de coronavirus. Ils sont 585 000 à avoir obtenu une proposition d’admission, mais 9 500 d’entre eux restent toujours en attente de place, contre 6 000 l’année précédente. Cette situation est stressante pour des bacheliers qui se sentent dans l’impasse.

« Je voulais aller en STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) avec une option santé, ou en médecine, pour faire kiné, mais je n’ai pas été prise. Je vais devoir m’inscrire en fac de sciences mais ce n’est pas trop ce que je voulais faire… », raconte Lisea, tout jeune bachelière. Elle fait partie de la fameuse « promo-covid » : ces lycéens qui ont eu leur bac en contrôle continu, sans passer les épreuves traditionnelles. Elle a obtenu son bac scientifique avec mention assez bien, mais ses notes ne comptent pas vraiment sur la plateforme d’admission, qui prend en compte les résultats des trimestres de première et de terminale des élèves. « Je suis énervée et déçue. Je sais que des personnes qui ont eu de moins bonnes notes que moi ont été prises en médecine. Je ne comprends pas comment fonctionne cet algorithme », raconte la jeune fille.

Même incompréhension chez Albert, 19 ans, originaire de région parisienne. C’est la deuxième année que le jeune homme s’inscrit sur Parcoursup. « L’an dernier, je n’avais rien eu. J’avais demandé plusieurs STAPS et facs de médecine, pour devenir kiné. Cette année, j’ai fait une année de diplôme universitaire, assez généraliste, pour avoir une qualification en plus avant de retenter ma chance sur Parcoursup. J’ai fait plein de stages pour avoir un bon CV, et de nouveau, je me retrouve sans rien… », raconte-t-il, amer.

S’il s’explique son premier échec par des résultats moyens, il ne comprend pas ce nouveau refus : « J’ai fait de très bons stages cette année, notamment au centre de formation du PSG. J’ai suivi des kinés, j’ai aussi passé mon diplôme de premiers secours… Je m’étais dit qu’avec tout ça, Parcoursup ne pouvait pas me laisser de côté. »

Opacité

« Les candidats n’ont pas suffisamment d’informations sur la manière dont ils sont classés dans les formations. Parcoursup est une plateforme présentée comme transparente mais qui est en fait très opaque », souligne d’ailleurs Julien Grenet, chercheur au CNRS et professeur à l’École d’économie de Paris. Anciennement membre du comité éthique et scientifique de Parcoursup, il en a claqué la porte. Pour lui, le comité était inutile, dans la mesure où ses avis et recommandations n’étaient pas suivis.

Pour Julien Grenet, cette année, de nombreux jeunes risquent de se retrouver sans orientation : « Techniquement il est possible que chaque étudiant ait une orientation mais pour beaucoup de candidats, ces propositions ne correspondront pas à ce qu’ils souhaitent. Je pense que de nombreux candidats n’accepteront pas une proposition qui ne leur convient pas et donc ne s’inscriront pas dans le supérieur », expose-t-il.

« On n’a aucune explication. On ne sait pas sur quels critères on est pris d’office ou mis sur liste d’attente. Là, on n’a même plus accès à notre classement : je sais que je suis sur liste d’attente mais je ne sais pas à quel rang je suis », s’agace Albert. « Avec un copain, on a été dans la même classe de la première à la terminale. J’avais un point ou deux de plus que lui de moyenne générale et pourtant lui a été accepté en STAPS alors que moi non. Je ne comprends pas », se désespère le jeune homme.

Erwan, originaire des Bouches-du-Rhône, ne s’en sort pas trop mal. « Je suis deuxième sur liste d’attente pour les deux prépas scientifiques que je voulais le plus. J’ai été pris à une autre prépa que je voulais un peu moins. » Comme tous les candidats interviewés pour cet article, il a été surpris, le 15 juillet, de voir ses vœux ainsi que son classement disparaître de la plateforme. « Heureusement, j’ai une bonne professeure principale. Elle nous a expliqué qu’à partir de demain, s’il y avait des désistements et qu’on passait de la liste d’attente à la liste d’admis, on nous enverrait un message ». Une phase qui durera jusqu’au 18 août.

« Si on ne me donne pas ma chance ici, il faut bien que j’aille la chercher autre part »

Alice, elle, est très stressée. Elle était 29e sur une liste d’attente d’environ 400 personnes pour intégrer une licence en médiation culturelle à la Sorbonne, à Paris. Avec la fin de cette première phase d’admission, elle n’a plus aucun moyen de suivre son avancée sur liste d’attente et a été obligée de s’inscrire en fac de cinéma à Montpellier, où elle a été acceptée. « C’est très stressant comme situation : je ne sais pas où je vais et pour les appartements ça va être très compliqué. Si on me dit que c’est bon pour Paris dans un mois, il va falloir que je trouve un appartement dans l’urgence… et puis j’ai été très déçue : comme j’étais bien placée sur liste d’attente, je m’étais dit que c’était sûr que j’irais à Paris l’an prochain… », raconte la jeune fille.

Si Alice n’est finalement pas prise à Paris, elle ira à Montpellier l’an prochain pour ne pas rester sans rien faire mais elle essaiera de trouver un moyen d’aller vers la médiation culturelle… quitte à retenter de postuler en Licence de médiation culturelle si aucune passerelle n’est possible.

Même scénario pour Lisea : elle ira en fac de sciences, pour ne pas rester inoccupée, tout en restant bien décidée à postuler de nouveau dans les licences qu’elle voulait.

Albert, lui, a pris une décision plus radicale : « Je pense partir à l’étranger l’année prochaine. J’ai commencé à me renseigner pour faire kiné en Belgique ou en Espagne. Si on ne me donne pas ma chance ici, il faut bien que j’aille la chercher autre part », déclare le jeune homme.

Des milliards pour l’enseignement supérieur

« Il y a des problèmes à régler au-delà de ceux de la plateforme en elle-même, prévient Julien Grenet. Le nombre d’étudiants a fortement augmenté. Et cette année, c’est encore pire avec les taux record de réussite au bac. De nombreuses filières sont en tension, il y a trop de candidats pour le nombre de places disponibles. On peut craindre que ça ne s’améliore pas les années suivantes : même si les résultats du bac reviennent à la normale, beaucoup d’étudiants reprennent leurs études pour avoir de meilleures perspectives d’emploi. »

Pour l’enseignant-chercheur, la capacité d’accueil dans l’enseignement supérieur est très insuffisante, notamment pour les filières les plus demandées : les IUT et BTS ainsi que les licences de psychologie, droit, médecine et STAPS.

Cette année, avec un taux record de réussite au bac de 95,7%, et dans un contexte sanitaire particulier, la plateforme Parcoursup fait face à un afflux supplémentaire de 48 000 candidats qui vont venir gonfler les effectifs de l'enseignement supérieur. Il y avait déjà 22 000 candidats en plus en 2020 en raison de nouvelles formations proposées

Frédérique Vidal, la ministre de l’Enseignement supérieur, a annoncé la création de 3 000 places en BTS et dans les filières sanitaires, sociales ou paramédicales. Julien Grenet, lui, craint que ces annonces ne soient pas suivies d’effets. « La difficulté principale à court terme va être de recruter des enseignants », prévient-il. « Il faut voir quelle part du plan de relance sera investi dans l’enseignement supérieur. Pour atténuer les tensions dans les filières, c’est de plusieurs milliards dont on a besoin », souligne le chercheur.

