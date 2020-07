Paris Plages s'ouvre ce samedi: derniers préparatifs d'une édition particulière

L’ouverture de Paris Plages a lieu ce samedi 18 juillet. Rendez-vous est donné sur les quais de Seine et au bassin de la Villette. Cette édition 2020 doit faire avec les contraintes du coronavirus. La mairie de Paris y porte une attention toute particulière comme au bassin de la Villette.

Au bassin de la Villette, les préparatifs de Paris Plages se terminent. Plus que quelques coups de scie pour Djams, ouvrier sur le chantier. « Ce que je suis en train de faire, c’est de raccorder une rampe à eau pour que les gens puissent se laver les mains », explique-t-il.

Distribution de masques et de gel hydroalcoolique, zones de test pour le Covid-19, limitation du temps dans l’eau et désinfection des bassins toutes les deux heures : la mairie de Paris s’est armée pour assurer la sécurité sanitaire des plagistes.

« Pas de matelas sur les transats cette année. Chacun vient avec sa serviette, explique François Dagnaud, maire du 19e arrondissement. Ce que nous allons faire cette année, c'est 100% Paris Plages, mais 100% protégés. »

En face du bassin, se trouve un café. Charlotte y boit un verre. Demain, elle fera le service sur l'une des terrasses de Paris Plages. « On fait des milk-shakes, on fait des glaces, explique-t-elle. On a essayé de s'adapter pour vraiment faire des trucs que les gens peuvent prendre à emporter et qui ne nécessitent pas de vraiment stationner dans un seul endroit et faire de gros groupes, quoi ! »

Assis à la table d’à côté, Arnaud jubile, impatient que le chantier se termine : « On attend que ça, dit-il. Ils annoncent du beau temps la semaine prochaine. Si les gars, ils bossent bien, la semaine prochaine, bon, on aura un masque, mais on jouera à la pétanque. »

Le bassin de la Villette sera ouvert du 18 juillet jusqu'au 30 août de 10h à 22h, sauf le dimanche jusqu’à minuit. Nouveauté de cette 19e édition de Paris plages : le film, « Le grand bain », retransmis ce samedi soir sur grand écran. À voir depuis un bateau individuel.

