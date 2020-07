France: enquête ouverte pour «incendie volontaire» à la cathédrale de Nantes

La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes a été partiellement détruite ce samedi 18 juillet au matin, alors qu'une enquête a été ouverte pour « incendie volontaire », selon le parquet. L'incendie a été rapidement circonscrit, mais a toutefois détruit entièrement le grand orgue.

Une enquête a été ouverte pour « incendie volontaire » suite au feu qui a touché ce samedi 18 juillet, la cathédrale de Nantes, dans l'ouest de la France. « Trois points de feu distincts » ont été constatés, a indiqué le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès.

« À ce stade, une enquête est ouverte pour incendie volontaire, il n'y a pas de conclusion à tirer maintenant parce qu'on a encore beaucoup d'enquêtes à faire qui peuvent apporter des éléments nouveaux », a-t-il précisé.

Dans le centre-ville de Nantes, vers 7h45, des « passants qui voyaient des flammes derrière la rosace » ont alerté les secours, ravivant les souvenirs douloureux de l'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. Les pompiers ont alors découvert « un violent incendie au niveau de l'orgue situé derrière la rosace et l'action s'est concentrée sur ce foyer », raconte le directeur départemental des pompiers, le général Laurent Ferlay.

Les dégâts concentrés autour de l'orgue

Les secours ont aussi « fait des reconnaissances du bâtiment et de la protection des œuvres d'art, en liaisons avec les autorités de la cathédrale ». Grâce à une centaine de pompiers et une quarantaine d'engins, l'incendie a été rapidement maîtrisé et les pompiers ont indiqué qu'il était « circonscrit » vers 10h.

D'après les premiers éléments, « les dégâts sont concentrés sur le grand orgue qui semble être entièrement détruit. La plateforme sur laquelle il se situe est très instable et menace de s'effondrer », précise le directeur départemental des pompiers.

Le Premier ministre, Jean Castex, a indiqué qu’ils se rendrait sur les lieux cet après-midi.

Je me rendrai cet après-midi sur place, avec le ministre de l’Intérieur @GDarmanin et la ministre de la Culture @R_Bachelot. https://t.co/pPpKMiNeui Jean Castex (@JeanCASTEX) July 18, 2020

