Coronavirus en France: inquiétude dans le Finistère face à l'augmentation des cas

Le virus semble circuler rapidement en Bretagne dans l’ouest de la France. Le R-0, l’indicateur qui permet d’observer la vitesse de propagation du virus est préoccupant dans le département du Finistère plus particulièrement où un malade atteint du Covid-19 en contamine 2,6.

Les chiffres sont peu rassurants, 110 cas en six jours. Sur les routes du Finistère qu’il parcourt chaque jour, le médecin de garde mobile Antoine Brinquin voit le virus se diffuser progressivement.

« On a une stratégie de tests massifs qui marchaient bien et on avait beaucoup de négatifs. Et puis les premiers cas ont commencé à arriver il y a une dizaine de jours. Et puis ça s'est accéléré jeudi, vendredi dernier et ce week-end on a vu des gens qui étaient symptomatiques. On les a testé et on va voir les résultats », raconte le médecin de garde mobile.

Relâchement du respect des gestes barrières

Toutes les tranches d’âge sont concernées par ses contaminations. Pourquoi ici en Bretagne ? Pas d’effet vacances et touristes pour Antoine Brinquin. Il estime que la population s’était relâchée quant au respect des gestes barrières.

« Il est clair que lorsque vous passiez la semaine dernière dans les rues de Brest, dans les commerces, plus personne ne mettait de masque. Au début du déconfinement, tout le monde avait un masque et tout le monde respectait les gestes barrières. Personne ici ne connaît de gens qui ont été malades à l'hôpital ou qui sont morts puisqu'on n'a pas eu de première vague. La première vague n'a jamais eu lieu. Je pense qu'on est en train de vivre la première vague », s'inquiète Antoine Brinquin.

Aucun vrai foyer de contamination n'a été identifié pour l’instant dans le Finistère. Selon Antoine Brinquin, il pourrait s’agir d’une multitude de cas isolés. Ce qui est sans doute plus difficile à contenir.

