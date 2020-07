Reçus par Gérald Darmanin, les syndicats de police attendent «des actes»

Les syndicats de policiers étaient reçus ce lundi 20 juillet au matin par le ministre de l'Intérieur. C'était la deuxième réunion de travail depuis la nomination de Gérald Darmanin place Beauvau il y a quinze jours. Au menu des discussions, la rentrée de septembre qui devrait être très tendue socialement.

Publicité Lire la suite

Les trois principaux syndicats reçus ce lundi matin saluent tous l'énergie du nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Après les mots, ils attendent des actes, avant la fin de l'été en prévision d'une rentrée sociale qui s'annonce particulièrement difficile.

Septembre en ligne de mire

« Pour septembre, on a demandé de suite d’améliorer les conditions de travail, notamment les matériels. Le matériel individuel de protection, les matériels collectifs, voitures (...) On a demandé aussi que la justice réponde présente sur les agressions de policiers c’est-à-dire qu’aujourd’hui, derrière une agression, il doit y avoir une sanction forte et une réponse pénale ferme et adaptée », explique Fabien Vanhemelryck, secrétaire général d'Alliance Police nationale..

Pour l'instant Gérald Darmanin se montre réceptif selon les syndicats. Mais Yves Lefevbre, secrétaire général d'unité SGP Police, prévient que la rentrée des forces de l'ordre pourrait elle aussi être mouvementée si le ministre n'agit pas rapidement.

Un avertissement au ministre

« J’ai bien insisté pour dire au ministre qu’il prenait une maison qui était à feu et à sang. Ne perdons pas vue que la rentrée sociale, dans la Police nationale, sera à la hauteur de la rentrée sociale dans le privé, dans le public, dans tous les pans de la société, si on n’a pas des réponses particulièrement concrètes et immédiates à cela ».

Un avertissement adressé à Gérald Darmanin qui a déjà planifié un autre rendez-vous avec les syndicats de policiers, à la fin du mois d'aout, juste avant la rentrée de septembre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne