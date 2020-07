Coronavirus en France: la Bretagne face à la hausse des contaminations

Le Covid-19 semble circuler rapidement en Bretagne, dans l’ouest de la France. 200 nouveaux cas ont été diagnostiqués en une dizaine de jours dans le département du Finistère. Les capacités de tests ont donc dû être renforcées dans la région.

Avec notre envoyé spécial à Brest, Alexis Bedu

Depuis le long week-end du 14 juillet, le nombre de cas augmente dans le Finistère et les chiffres sont peu rassurants, alors qu’en juin le département n’avait connu quasiment aucun cas de Covid-19.

Certains Ehpad ont recensés des malades et ont donc décidé de se reconfiner de façon préventive. Pas d’alarmisme du côté des autorités sanitaires : certes les chiffres ne sont pas bons, mais aucun cas grave n’est pour le moment détecté.

Les capacités de tests renforcés dans les hôpitaux

Les dépistages s’enchaînent sur un petit parking jouxtant l’hôpital de Brest. Dans la file d’attente, Thierry, sexagénaire habitant sur la côte Nord préfère être prudent : « J’ai une suspicion de Covid-19, j’ai la voix un petit peu cassée, peut-être que c’est ça, peut-être que c’est autre chose. Les médecins sont précautionneux et ils ont raison. Tant qu’on ne sait pas, il vaut mieux que je me tienne à l’écart et que je me mette en quarantaine. »

Dans le Finistère, on teste environ trois fois plus qu’il y a un mois, explique Thibaut Jurvillier, directeur adjoint au CHU de Brest: « Dès lors qu’il y a quelques cas positifs, maintenant avec la politique de contact tracing, il y a forcément beaucoup plus de cas contacts qui sont identifiés et qui vont se faire dépister. Ça peut faire du monde, selon la vie sociale que l’on a. »

Les cas avérés de Covid-19 se multiplient dans certaines communes, ce qui rend le médecin généraliste brestois Antoine Brinquin, plutôt pessimiste. « J’ai peur que le virus ne fasse plus peur et que les gens soient un peu moins vigilants dans certaines situations, notamment lors des fêtes de famille. Ils vont faire attention dans les commerces, dans les lieux publics, mais dés qu’ils seront chez eux, ils feront des barbecues avec les amis et j’ai bien peur que l’été, le virus continue à se développer à cause de ça. »

Dans le Finistère, le taux de positivité aux tests est de 3,1 %. Cela reste en dessous du seuil d’alerte. À l’hôpital de Brest, il n’y a actuellement aucune hospitalisation en réanimation pour cas de Covid-19.

Certaines plages interdites d'accès

Les autorités rappellent que toutes les tranches d’âge sont concernées par ces contaminations. Il n'y a pas d’effet touriste a priori. Le Finistère est une zone attractive pendant les vacances, donc certaines plages comme celle de Crozon ont été interdites d’accès jusqu’à nouvel ordre.

En Bretagne, il n’y n a pas eu de première vague comme ce fut le cas en Île-de-France ou dans le Grand Est. C’est ce qui aurait peut-être provoqué un certain relâchement de la population quant aux gestes barrières. Les autorités appellent donc à la prudence, notamment lors des fêtes de famille et des regroupements amicaux.

