France: Laurent Joffrin lance une nouvelle initiative politique baptisée «Engageons-nous»

L'ancien directeur du quotidien Libération veut surfer sur le succès de l'alliance entre gauche et société civile dans certaines villes aux municipales. Celui qui était encore journaliste il y a quelques jours a présenté un texte signé par 150 personnalités. Son objectif : à l'horizon de 2022, rassembler une gauche qui n'en finit plus de se recomposer.

Le rendez-vous était donné dans un petit café parisien. L'installation est sommaire. Face aux journalistes, une table et un micro pour celui qui fait ses premiers pas en politique. « Ça fait un peu bizarre parce que d’habitude, je suis assis dans la salle et là, je suis de l’autre côté. J’ai franchi une espèce de rubicon », déclare Laurent Joffrin.

Optimiste, l'ancien journaliste a un objectif : « élaborer un projet de transformation sociale crédible, qui puisse servir de plateforme pour une victoire en 2022 ». Un projet ancré au centre-gauche. Et si c'était une rampe de lancement pour l'ancien président François Hollande ? Laurent Joffrin botte en touche. « Aujourd’hui, il n’est pas en situation, je peux vous le dire. Et demain, qui le sera ? »

Remettre le Parti socialiste sur pied

À ses côtés, 150 signataires. Aucun politique, mais des profils divers : militant associatif, étudiante en droit, ingénieur ou encore médecin. L'appel a également été signé par des personnalités connues comme les acteurs Agnès Jaoui et Denis Podalydès. Santé, banlieue, lutte contre l’extrémisme, chacun y va de son sujet fétiche, au risque d’un projet pas toujours très clair.

« On a découvert aujourd’hui qui a signé avec nous. On était au courant de rien, on s’est juste engagé sur des valeurs », explique Dounia Bouzar, anthropologue.

L’ambition de l’ancien journaliste est de remettre sur pied le Parti socialiste et éviter un duel Macron-Le Pen en 2022. Le Parti socialiste qui, de l'aveu même de Laurent Joffrin, lui réserve un accueil très réservé.

