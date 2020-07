Castex, Darmanin et Dupond-Moretti à Nice pour dévoiler un plan anti-insécurité

Le Premier ministre Jean Castex et Gérald Darmanin lors d'un déplacement avec des pompiers à Nantes, après l'incendie de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, le 18 juillet 2020. Laetitia Notarianni/Pool via REUTERS

Après une fusillade en plein jour à Nice, le gouvernement monte au créneau et trois membres du gouvernement font le déplacement dans la capitale azuréenne samedi 25 juillet : le Premier ministre Jean Castex, ainsi que les ministres de l’Intérieur Gérald Darmanin et de la Justice Éric Dupont-Moretti. Le gouvernement devrait dévoiler un plan de lutte plus sévère contre l’insécurité.