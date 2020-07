France: Sibeth Ndiaye reprend déjà du service à LREM

Sibeth Ndiaye, l’ancienne porte-parole du gouvernement français qui n’avait pas été reconduite après le dernier remaniement, est déjà de retour en politique. Elle va participer, comme l’indique Le Figaro, à une commission mise en place par La République en marche (LREM) pour trouver des « talents ». L’intermède hors de la sphère d'Emmanuel Macron aura été de courte durée pour Sibeth Ndiaye.

Trois semaines à peine après le remaniement, Sibeth Ndiaye reprend du service en politique et fait son retour à la République en marche. Elle avait pourtant affirmé vouloir mettre la politique en pause afin de se consacrer à sa famille après plusieurs années dans les pas d’Emmanuel Macron et quinze mois en tant que porte-parole qui lui avaient valu de nombreuses attaques parfois virulentes. Son entourage avait même indiqué qu’elle avait refusé plusieurs propositions pour rester ministre déléguée.

Rester auprès des « Marcheurs »

Dans le parti présidentiel, on se félicite de récupérer Sibeth Ndiaye et on explique que c’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Mais surtout que ce retour témoigne de son attachement au mouvement et de sa volonté de rester présente auprès des Marcheurs, elle qui a fait partie de l’équipe qui a aidé Emmanuel Macron à conquérir le pouvoir.

Dans un parti en difficulté depuis des municipales ratées, cette fidèle parmi les fidèles va donc apporter son expérience au sein d’une instance dont la mission est de désigner les nouveaux référents du parti dans les territoires, un travail de maillage important dans la perspective de 2022. Quand on attrape le virus de la politique, on ne s’en débarrasse pas si facilement.

