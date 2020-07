Loi bioéthique en France: semaine décisive à l'Assemblée, la droite remonte au créneau

En France, une semaine décisive s'ouvre ce 27 juillet pour la loi bioéthique qui arrive en deuxième lecture à l'Assemblée nationale avant le vote en fin de semaine. Cette loi aborde des sujets sensibles et clivants, tels que la procréation médicalement assistée (PMA), le don du sang ou la recherche de la filiation. L'opposition se fait le plus entendre, notamment à droite.

Les reproches formulés par l'opposition portent d'abord sur le fond. « L'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes pour nous est quelque chose qui ne va pas dans le bon sens puisque cela créera des enfants sans père et nie la question de la filiation », commente Pierre-Henri Dumont, député LR (Les Républicains) et membre de la commission chargé d'étudier le projet de loi.

Les critiques portent ensuite sur la forme : un texte qui passe au coeur de l'été quand l'Assemblée est désertée et un gouvernement que le député accuse de ne plus être aux manettes. « Aucun membre du gouvernement n'a donné d'indications et donc les députés de la majorité s'en sont donné à coeur joie avec le rapporteur qui est sur des positions beaucoup plus à gauche que nous ne le sommes et que l'était la commission en première lecture », ajoute Pierre-Henri Dumont.

Le rapporteur, le député En marche (LaRem) Jean-Louis Touraine rejette complètement l'idée de dissension. « Il y a une unanimité totale de points de vue entre le gouvernement et les députés du groupe majoritaire », affirme-t-il.

Le député défend les avancées que permettra le texte en cas de succès lors du vote. Si la loi passe telle quelle, la PMA sera remboursée pour toutes les femmes. « Symboliquement, c'est très fort qu'il n'y ait pas de différence entre les femmes fortunées et les femmes qui ne peuvent pas faire face aux frais que ça entraîne », déclare Jean-Louis Touraine. Le remboursement constitue justement une des questions critiquées par les détracteurs du projet de loi.

