Le décès de Gisèle Halimi suscite une pluie d'hommages

Infatigable combattante pour la cause des femmes et le droit à l'avortement, l'avocate et ancienne députée Gisèle Halimi est décédée ce mardi 28 juillet. Sa mort a suscité une pluie d'hommage en France.

« Pour Gisèle Halimi, le féminisme était un humanisme. La France perd une républicaine passionnée qui, comme avocate, militante et élue, fut une grande combattante de l'émancipation des femmes », a salué sur Twitter le président Emmanuel Macron.

Une pluie d'hommages lui est rendue sur le réseau social, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot saluant une « avocate infatigable des droits de femmes, magnifique écrivaine, militante déterminée », tandis que sa collègue déléguée à l'Egalité femmes-hommes Elisabeth Moreno a distingué une « rebelle infatigable (qui) s'est battue toute sa vie pour améliorer le sort des femmes ». « Une immense voix s'est éteinte », a également réagi la maire de Paris Anne Hidalgo.

Hommage à l'Assemblée nationale

« Toute sa vie elle aura combattu, elle aura milité, elle aura défendu. Son obsession, c'était la Justice pour tous et je devrais peut-être dire pour toutes », a pour sa part déclaré le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, devant l'Assemblée nationale, où l'ancienne députée a été longuement applaudie.

Le message de Gisèle Halimi c'est aussi qu'il ne faut jamais rien lâcher et qu'on n'a jamais terminé de défendre les droits des femmes. Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté Anthony Lattier

« Gisèle Halimi a inlassablement et passionnément servi la cause des femmes donc celle de la République. Sans elle et sans son combat de celles qui militaient au risque de leur liberté pour le droit à l'IVG, Simone Veil n'aurait pu faire voter sa loi, a de son côté salué l'ancien président de la République François Hollande dans un communiqué. Elle ajoutait le courage au talent, le génie du verbe à la science du droit, l'engagement pour la dignité des peuples à la bataille pour l'égalité. Elle restera pour toutes et tous un exemple ».

Figure du féminisme français

« Chère Maître, j'aimais par-dessus tout le timbre et la musique de votre voix, je suis heureuse de vous avoir dit quelle force et quelle limpidité l'un et l'autre ajoutaient à vos passions », a écrit l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira en lui rendant hommage dans un tweet.

« L'histoire du féminisme, c'est celle de ces femmes qui comme Gisèle Halimi sont allées "trop loin" pour leur époque, ont réussi des choses qui paraissaient impossibles et à qui l'Histoire a finalement donné raison », a quant à elle salué la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Mailfert.

Gisèle Halimi était une femme d'action. Elle a réussi à faire évoluer les choses au sujet de l'IVG et au sujet du viol. Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes RFI

