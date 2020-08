France: trois candidats à la tête du groupe LaREM à l'Assemblée

Qui pour succéder à Gilles Le Gendre à la tête des députés Marcheurs ? Le nom du nouveau président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale sera connu lors de l'ouverture des journées parlementaires LaREM, le 10 septembre prochain, à Amiens. Mais déjà des candidats se sont déclarés : François de Rugy, et ces derniers jours, Christophe Castaner et Aurore Bergé.

Gilles Le Gendre venait à peine d'annoncer qu'il quitterait ses fonctions à la rentrée que déjà François de Rugy se positionnait. Depuis, l'ex-ministre et ancien président de l'Assemblée nationale met en avant cette double expérience pour tenter de convaincre ses collègues.

Un an après sa démission du gouvernement suite au scandale sur son train de vie et ses dépenses au Palais Bourbon, François de Rugy essaie de se remettre en selle.

Christophe Castaner qui va redevenir député et Aurore Bergé ont, eux, attendu la fin de la session parlementaire pour faire connaître leur intérêt pour le poste. Un poste qui ressemble un peu à un lot de consolation pour l'ancien premier flic de France non renouvelé à la tête de son ministère et pour la députée qui espérait faire partie du gouvernement Castex.

Si leurs candidatures sont jugés sérieuses, Aurore Bergé, proche d’Édouard Philippe, est trop marquée à droite, estiment certains, tandis que Christophe Castaner pourrait souffrir de ses liens avec Emmanuel Macron.

Le nouveau patron des Marcheurs aura en tout cas fort à faire. Il lui faudra ressouder un groupe fragilisépar de nombreux départs qui ont fait perdre la majorité absolue à La République en marche.

