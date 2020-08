Coronavirus en France: à Laval, on vit masqués

Depuis le lundi 3 août, il est obligatoire de porter le masque à l’extérieur dans 69 communes de Mayenne (nord-ouest de la France). À Laval, la plus grande ville du département, des mesures sont prises pour limiter la propagation du Covid-19.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Laval,

Difficile d’apercevoir des sourires dans les rues de Laval. Depuis le lundi 3 août, le port du masque en ville est obligatoire dans toutes les rues. Ces dernières semaines, le département de Mayenne, dont Laval est le chef-lieu, est sous le feu des projecteurs. Le Covid-19 touche de plus en plus d’habitants. En effet, le taux d’incidence du virus était de 111 pour 100 000 habitants le vendredi 30 juillet. Néanmoins, la situation semble s’améliorer ces derniers jours. Le mardi 4 août, l’Agence régionale de santé (ARS) a actualisé son bulletin de l’épidémie. Ainsi, ce taux atteint 50 cas pour 100 000 habitants.

Priorité au dépistage

Pour limiter la propagation du virus, la mairie de Laval a mis en place plusieurs initiatives en plus du port obligatoire du masque. Un mini-bus sillonne les quartiers de la ville pour venir au plus près des habitants et leur proposer un dépistage Covid-19 gratuit. « J’habite à côté, c’était l’occasion ou jamais », se réjouit Olivier, un habitant du quartier Hilard. Accompagné de sa fille, il est venu se faire dépister « pour les autres », précise-t-il. « On peut être asymptomatiques et je suis en contact avec des personnes à risque. Pour leur santé avant tout et la mienne, je préfère me faire dépister et savoir si je suis positif au Covid-19 », ajoute le cinquantenaire.

► À écouter aussi : Covid-19: rebond de l'épidémie en Mayenne

Le mini-bus de la Protection civile propose ces tests depuis deux semaines. Déjà 2 000 Lavallois ont déjà pu en profiter. Le prélèvement ne dure que quelques secondes, est gratuit, et les résultats sont disponibles quelques jours plus tard. « Il est important que nous venions dans les quartiers de la ville pour proposer ce dépistage. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c’est très important », se satisfait Florian Bercault, le maire de Laval. « Les Lavallois en sont très satisfaits et il y a une demande supplémentaire pour desservir plus de quartier », ajoute l’élu.

Reportage: sur le parking de la maison de quartier d’Hilard, les habitants se pressent pour être dépistés Stéphane Geneste

Le port du masque pas toujours respecté

Néanmoins, si le port du masque est obligatoire dans les rues de la ville, certains préfèrent ne pas s’y soumettre. « Il fait chaud aujourd’hui, et pour bronzer, ce n’est vraiment pas pratique », peste Camille, en maillot de bain sur les bords de la Mayenne. Dans les ruelles du centre-ville, Roger, béret sur la tête et sandales aux pieds, a le visage découvert. Mais il rassure : « J’ai toujours mon masque dans ma poche de chemisette ». Le retraité l’affirme, il « met le masque lorsqu’il est dans des lieux avec du public et qu’il y a foule. Là, je suis tout seul sur un trottoir, je n’en vois pas l’utilité ».

Un peu plus loin, sur les hauteurs de la ville, Lorenzo, Thomas et Michael, prennent à la légère cette obligation du port du masque. « On est entre nous, en bas de notre immeuble, on discute, le port du masque est vraiment inutile. On se voit tous les jours, ça ne sert strictement à rien », affirment-ils.

Malgré ces quelques réfractaires, le port du masque est globalement respecté dans la ville de Laval. Les forces de police procèdent par ailleurs à des contrôles quotidiens : l’amende pour non port du masque est de 135 euros.

Reportage parmi ceux qui font de la résistance au masque Stéphane Geneste

► À lire aussi : La France peut «basculer à tout moment» et perdre le contrôle du coronavirus

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne