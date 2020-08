Après le Covid-19, les séquelles d'une ancienne malade

En France, quelques mois après l’apparition de l’épidémie de coronavirus, les anciens malades ne sont pas toujours tirés d’affaire. Certains souffrent désormais de séquelles handicapantes au quotidien. C’est le cas de Camille, illustratrice de 29 ans.

Le 13 mars, les premiers symptômes du Covid-19 apparaissent pour Camille. Elle souffre de maux de tête, de fièvre et perd l’odorat et le goût. Son état de santé empire rapidement. Elle est envoyée aux urgences pour des problèmes respiratoires et est testée positive au coronavirus.

« C’était très compliqué. Juste le fait d’aller aux toilettes, par exemple, c’était un effort considérable. C’est vrai qu’il y a un soir, j’ai eu vraiment très peur. C’est la première fois que j’ai eu peur pour ma santé et pour ma vie parce que je n’arrivais plus à respirer. »

Finalement, la jeune femme se pense guérie. Après le confinement, elle sort, revoit sa famille, ses amis, tout en respectant les gestes barrières. Mais la maladie la rattrape. Début mai, Camille ressent de nouvelles douleurs dans la poitrine et a du mal à respirer.

« C’est un peu handicapant. Par exemple, quand je fais un effort la veille, je peux être sûre que le lendemain matin je vais avoir du mal à respirer, je vais être essoufflée surtout. »

Camille consulte désormais un pneumologue toutes les deux semaines.

« J’ai un traitement à prendre le matin et le soir. Et si j’ai des crises, je dois m’injecter de l’adrénaline dans la cuisse. J’ai des médicaments à côté à prendre avec de la cortisone à l’intérieur. »

Les médecins français alertent sur les séquelles pulmonaires et cardiaques du coronavirus et craignent l’apparition d’une nouvelle maladie chez ces anciens malades.

