La France peut «basculer à tout moment» et perdre le contrôle du coronavirus

le 3 août 2020.

Dans un document remis au gouvernement le 27 juillet et rendu public mardi 4 août, le Conseil scientifique avertit que « l'équilibre est fragile et nous pouvons basculer à tout moment » vers une reprise incontrôlée de l'épidémie de Covid-19 en France. Alors que le pays connait une recrudescence des cas, il insiste sur l'importance des mesures barrières et juge « hautement probable qu'une seconde vague épidémique soit observée à l'automne ou l'hiver prochain ».