Coronavirus en France: les étudiants peinent à trouver des jobs d’été

Audio 01:13

Le secteur du tourisme et de la culture, très apprécié par les jeunes pour un emploi saisonnier, est fortement impacté par la crise due au coronavirus. Ici, Disneyland Paris, à Marne-la-Vallée, avant sa réouverture au public, le 9 juillet (illustration). REUTERS/Charles Platiau

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que le Conseil scientifique a averti mardi 4 août qu’une seconde vague de l’épidémie de coronavirus à l’automne était « hautement probable », les plus précaires et jeunes subissent de plein fouet les conséquences économiques et peinent à trouver des jobs d’été. Car cette année, il y a moins de vendeurs de tickets à la piscine, au musée ou au cinéma, moins d’agents d’accueil ou d’hôtes pour des concerts, mais début août, certains étudiants espèrent encore trouver.