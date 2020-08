Pourquoi Emmanuel Macron s'empresse-t-il d'aller à Beyrouth?

Le président français Emmanuel Macron souhaite que Paris prenne «le leadership» pour mobiliser la communauté internationale afin d'aider à reconstruire Beyrouth. AP Photo / Olivier Matthys, Piscine

Texte par : Anthony Lattier Suivre 1 mn

36 heures après la double explosion au port de Beyrouth qui a fait plus d'une centaine de morts et des milliers de blessés, le président français est attendu dans la capitale libanaise ce jeudi. Emmanuel Macron veut « porter un message de fraternité et de solidarité au peuple libanais ». Pourquoi une visite aussi tôt ?