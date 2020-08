France: sur fond de théories complotistes, le mouvement «anti-masque» se propage

Le port obligatoire du masque en extérieur gagne rapidement du terrain dans plusieurs villes françaises, inquiètes des signes de résurgence de l'épidémie de coronavirus dans le pays. Parallèlement, le mouvement « anti-masque », déjà ancré aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, prend de l’ampleur en France, animé par des groupes habitués du complotisme et des fausses informations.

Publicité Lire la suite

Les plus tempérés parlent de « lois disproportionnées », les plus extrêmes de « dictature sanitaire »… Après les manifestations contre les mesures de lutte contre le Covid-19 qui ont réuni des milliers de personnes aux États-Unis, en Allemagne ou au Canada, un mouvement « anti-masque » tente d’émerger en France. Et il compte bien se faire entendre.

Depuis plusieurs jours, des exemples de courriers à envoyer aux élus ou encore des appels au boycott de boutiques refusant les clients sans masque se diffusent. D'autres partagent, photos à l'appui, leur excitation à enfreindre les règles avec des selfies les affichant sans masque dans des commerces.

Aucune mobilisation n’a eu lieu en France de la part des « anti-masque », mais ils sont de plus en plus sur les réseaux à lancer des appels à franchir le pas, notamment depuis que les obligations de porter le masque se répandent dans les villes françaises. Toutefois, des actes violents et isolés, mettant en cause une altercation autour du masque, ont marqué l’actualité ces dernières semaines. Un homme a été agressé par plusieurs personnes dans une laverie du nord de Paris après avoir demandé à un autre de porter son masque. Plus tôt, c’est un chauffeur de bus qui demandait à des jeunes de porter leur masque, qui a été battu à mort à Bayonne le 5 juillet.

Studio graphique FMM

Majoritairement, la communauté contre le port du masque obligatoire reste toutefois cantonnée à une mobilisation virtuelle sur les réseaux sociaux. Ce mouvement, qui séduit de plus en plus de personnes, véhicule en ligne ses arguments sur l’inutilité et la dangerosité du masque. Responsable d’intoxication au CO2, de difficulté à respirer ou de maladie pulmonaire... De nombreux maux sont attribués aux masques, qualifiés parfois de « muselière ».

Le masque, source de tous les maux

Sur Facebook, des milliers d'internautes contre le port du masque sont disséminés à travers différents groupes. Et sur Twitter, leurs messages sont de plus en plus nombreux. Diffusant parfois fausses informations et théories complotistes. Sur le groupe « anti masque obligatoire », plusieurs de ses plus de 4 000 membres accusent le masque d’être « une première étape avant le vaccin obligatoire » ou le responsable « d’hyperventilation » et du développement de « champignons dans les bronches ». Certains craignent même qu’une puce soit intégrée à l’intérieur, permettant de surveiller la population.

Pour d’autres, c’est le sujet des libertés individuelles qui les préoccupe, estimant que la question du port du masque « les concerne eux et seulement eux ». Sur un autre groupe, un internaute s’indigne des « moutons » qui portent le masque, motivant son opposition par son désaccord avec la politique d’Emmanuel Macron.

Etre « anti-masque » n'est pas forcément synonime d'adhésion aux théories du complot. Outre les diffuseurs d’arguments mensongers, dans ces groupes résident également des citoyens en quête de soutien. Ils se disent« perdus », ou « ne comprennent rien » à la politique du gouvernement concernant les masques. « Avant c'était déconseillé, et maintenant (...) il en faut absolument ! », s’indigne une internaute ressortant l’intervention du 13 mars 2020 de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Durant cette interview, il estimait que « le port du masque, en population dans la rue, ça ne sert à rien et ça a même un inconvénient : ça prive parfois de masques ceux qui en ont véritablement besoin ». Un contrepied total au discours prôné aujourd’hui par le gouvernement de son remplaçant, Jean Castex. « Les recommandations du port du masque évoluent avec nos connaissances sur le virus SARS-CoV-2 », justifie la Direction générale de la Santé.

« Imbécilité totale »

Si les directives de l’Exécutif sont évasives, en témoigne l’obligation du port du masque dans les lieux publics clos, anticipée au 20 juillet après l’annonce du 1er août par le président, ou les législations locales prises par de multiples villes de France, le port du masque est « indispensable actuellement », martèle Jean-Christophe Calmes, vice-président des médecins généralistes de France.

Face aux arguments avancés par les opposants au port du masque, il regrette « une imbécilité totale » de la part de certains. « Quand vous regardez ce qui se passe, d’un côté on a une épidémie qui explose quand on ne le porte pas, et là où on le porte on a un nombre de contaminations qui est restreint, le choix est assez vite fait », explique-t-il.

Certes, le masque ne protège pas le porteur mais son entourage, en filtrant les gouttelettes qu’il émet. C’est une mesure « altruiste ». « En me protégeant, je protège les autres et donc si tous les autres sont protégés je le suis aussi », rappelle le médecin. Une explication qui ne convient pas à tout le monde. « Je ne peux pas protéger les autres d’une maladie que je n’ai pas », assure l’administrateur d’un groupe privé d’« anti-masque » interrogé par RFI, qui estime que « le droit de respirer n'est pas négociable ». Il nie également le fort taux de personnes asymptomatiques, l’une des causes qui rend difficile la lutte contre l’épidémie.

En réponse à l’argument estimant que « le masque nous fait respirer notre propre CO2 », le médecin est formel, c’est non. « Si c’était vrai, je serais au regret de vous apprendre le décès massif de tous les personnels soignants qui travaillent tous les jours avec un masque », ironise-t-il. Même réponse à ceux qui estiment que le masque réduit l’oxygénation du porteur : « la composition de l’air s’équilibre rapidement des deux côtés du masque. Il n’y a donc pas de modification des quantités en oxygène de part et d’autre du masque », estime-t-on à la Direction générale de la Santé.

« Un monde parallèle et infernal dans lequel tout est mensonge »

En Allemagne, près de 20 000 personnes ont manifesté contre les mesures de restriction et les sympathisants du parti d’extrême droite AfD sont majoritairement « compréhensifs » (67,3%) avec ce mouvement. Mais 35% des sympathisants du parti libéral FDP et 20% du Linke partagent également cette position. Un sondage qui montre la composition hétéroclite des groupes « anti-masque », animé au fond par des sphères complotistes, bien connues des spécialistes.

"Comprenez-vous les manifs contre les restrictions liées à la pandémie?" (oui bleu; non orange)

Les sympathisants de l'AfD sont sans surprise les plus "compréhensifs" mais cela vaut pour un tiers des sympathisants du parti libéral FDP et 20% de ceux de Die Linke. https://t.co/I3hKOjryWT Pascal Thibaut (@pthibaut) August 3, 2020

Ces « sphères » en question sont d’abord apparues aux États-Unis. Pour Rudy Reichstadt, le fondateur de Conspiracy Watch (Observatoire du conspirationnisme), ces groupes mêlant désinformation et théories du complot sont omniprésents. « On n’est pas étonné de voir des théories apparaître sur ce sujet. C’est assez normal, car le complotisme est leur fonds de commerce » analyse-t-il.

► À (ré)écouter – Les dessous de l'Infox : Covid-19, les antivax à la manoeuvre

Youtubeurs, pages Facebook, comptes Twitter... sur les réseaux sociaux, ces mouvements produisent depuis des années « un monde parallèle et infernal dans lequel tout est mensonge ». Faisant feu de tout bois pour diffuser des histoires montées de toutes pièces.

Si Rudy Reichstadt explique « bien connaître » ces groupes, c’est parce qu’ils n’en sont pas à leur coup d’essai. Cette mouvance se construit depuis plusieurs mois. « Elle refusait le confinement, estimait qu’on nous mentait sur la gravité de l’épidémie... On assiste là à une convergence d’anti-vaccin, de complotistes et de mondialistes qui vont tous dans le même sens et s’influencent mutuellement ».

Tous les ingrédients sont réunis pour alimenter le complot

Habituellement, ces groupes amateurs de conspirationnisme sont rodés à l’exploitation des sujets d’actualité récents – en l’occurrence les obligations locales de porter le masque – pour atteindre leur but : « maintenir sous pression et en tension cette partie de la population qui est sceptique par rapport aux mesures prises pour essayer de réduire la circulation du virus », décrypte le fondateur de Conspiracy Watch. Et ainsi semer le trouble dans les relations, déjà dégradées, entre les médias, les autorités et une partie de la population.

D’autant qu’après les controverses autour de l’hydroxychloroquine, du professeur Didier Raoult ou des zones d’ombre qui entourent le Covid-19, l’absence de consensus scientifique et l’inquiétude de la population offrent un terrain propice au développement de ces thèses conspirationnistes. « En désignant un bouc émissaire, la théorie du complot circonscrit la menace. Il y a une fonction consolatrice dans ces théories du complot » qui facilite l'adhésion, explique M. Reichstadt.

Au fond, la question du masque est donc secondaire. On retrouve au coeur de ces groupes des propos anti-vaccin ou alors des théories vieilles de plusieurs années comme les chemtrails, la 5G ou l'idée que certains milliardaires – Bille Gates est particulièrement visé – gouverneraient le monde. Selon Rudy Reichstadt, « si les autorités avaient décidé de ne pas décréter l’obligation de porter le masque et bien sans doute que certains critiqueraient le manque de masque ». Pour résumer, qu'importe le message, le but est qu'il soit véhiculé.

Mélangeant donc un processus bien huilé avec un discours rodé servi abondamment sur les réseaux sociaux, la pandémie de Covid-19 a mis à la disposition de toute la complosphère les ingrédients nécessaires pour servir leur cuisine et nourrir les craintes des Français.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne