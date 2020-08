La moitié de la France en alerte canicule

À Bordeaux, les passants se rafraîchissent au «miroir d'eau». MEHDI FEDOUACH / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une semaine seulement après une courte vague de chaleur, une nouvelle canicule plus longue et plus difficile pour les organismes a commencé jeudi en France où 45 départements sont placés en vigilance orange.