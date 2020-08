Coronavirus: le manque de gants médicaux en France se confirme et les prix explosent

Aprés les masques, les gants ? En France, la crainte est présente chez beaucoup de professionnels de santé libéraux qui ont de plus en plus des difficultés à trouver des gants d'examen médicaux.

Des professionnels de santé libéraux craignent de ne plus pouvoir s'approvisionner en gants, mais pour les infirmiers exerçant en libéral, la pénurie est déjà là.

« Dernièrement je suis allée chercher du matériel, le fournisseur m'a donné une boîte de gants par infirmier, explique Antoinette Tranchida, présidente de l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux (Onsil). On est trois titulaires et deux remplaçants, donc, en fait, on ne trouve absolument plus aucun gant en vinyle. On trouve encore des vinyles mais les prix passent à 6,50 € à 18 ou 20 euros la boîte et après il reste les gants en latex qui sont très peu utilisés par les infirmiers à cause de nombreuses allergies aux produits. Donc la pénurie, elle est bel et bien effective. »

Une pénurie bien effective, alors qu'on craint la survenue d'une deuxième vague du coronavirus. Et pour les infirmiers libéraux, il est impossible de travailler sans protection.

« Si je n'ai pas de gants, je ne peux pas aider les gens, je ne peux pas faire de pansements, poursuit Antoinette Tranchida. Dans certains cas je ne peux pas faire des prises de sang, donc les gants sont un outil indispensable aux infirmiers libéraux qui forment beaucoup de professionnels de santé. Donc on attend de l'État qu'il s'engage et qu'il prennent les mesures necessaires pour qu'on puisse avoir accès au matériel. »

Les infirmiers libéraux espèrent que l'État leur facilite l'accés à un matériel de protection de qualité au même prix qu'avant la crise sanitaire.

Pour Jean-Michel Elvira, infirmier libéral et membre de l'Onsil, le problème est réel.

Le gouvernement nous dit "reconstituez vos stock". Le problème, c'est que les stocks, soit on n'en a pas, soit ils sont hors de prix et ça pose un réel problème. Jean-Michel Elvira, infirmier libéral Aram Mbengue

