Sécheresse en France: les éleveurs subissent des pertes importantes

La France est toujours dans une période de fortes chaleurs. Une canicule doublée d’une période de sécheresse. 72 départements sont affectés par le manque d'eau, et environ 325 000 agriculteurs en France sont concernés, a estimé la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Elle réclame des aides d'urgence. Même les Hauts-de-France où l’irrigation n’est pas une tradition en raison de son climat habituellement plutôt humide, sont affectés par le manque de pluie. Le coup est rude pour les éleveurs.

Prairies trop chaudes, trop sèches, les vaches laitières de Régis Desrumaux ont dû regagner l’étable, début juillet, bien plus tôt que d’habitude. « Elles restent dans le bâtiment toute la journée les mois d'hiver, les mois où il ne fait pas beau. Moi je me suis installé en 1995, ça ne m'est jamais arrivé de rentrer mes vaches si tôt », explique l'éleveur.

Elles ont même le droit à un menu d’hiver. « Le maïs, le foin et les pommes de terre aussi ». Les génisses ont droit au grand air, leur prairie offrant des zones d’ombres. Mais, pas plus d’herbe verte et tendre à brouter.

Des pertes importantes

« Là, il y a une prairie jaune, vous voyez la terre et je me pose la question, moi, cette herbe quand il va pleuvoir, est-ce qu'elle va repartir ? Ou est-ce qu'il va semer de nouveau nos prairies ? », s'interroge Régis Desrumaux.

Le président de la FDSEA de l’Oise leur apporte tous les jours à manger. Dans le passé, c'était déjà arrivé mais jamais dès le début de l’été. C’est donc plus de travail, mais ce n’est pas ce qui inquiète l’éleveur.

« Je tape dans mes rations d'hiver, ce qui est donné là je ne l'aurai plus pour les mois de décembre, janvier, février, jusque mars. Donc il faudra sûrement racheter de la nourriture. Sur l'exploitation je suis autonome et cette année j'ai commencé à me renseigner c'est entre 1 000 et 1 500 euros l'hectare. Et s'il faut racheter, trois hectares, quatre hectares...c'est une perte assez importante », déplore-t-il.

Régis Desrumaux croise les doigts pour que les prix du lait et de la viande soient au rendez-vous. En attendant, il a semé des cultures intermédiaires pour tenter de se refaire une réserve pour l’hiver.

