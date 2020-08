Reportage

Le port du masque obligatoire dans certaines zones à Paris est mal respecté

Audio 01:14

Des piétons portant des masques de protection dans le 2e arrondissement de Paris, le 6 août 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Texte par : RFI Suivre 5 mn

À Paris, le port du masque est devenu obligatoire dans certaines rues comme dans la rue Daguerre et la rue Raymond Losserand, dans le 14e arrondissement. Mais les mesures prises par le préfet de Police et la maire Anne Hidalgo sont controversées. Et beaucoup de passants ne respectent pas les consignes.