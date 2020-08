«On est ravitaillé par les corbeaux»: dans les zones rurales, les services publics s’envolent

Fermeture des bureaux de poste, des trésoreries… En France, pour pallier la disparition des établissements de services publics ce sont les petits commerces privés qui prennent le relais.

Figé entre des hectares de champs à perte de vue et sa forêt communale, Treuzy-Levelay ne fait pas grand bruit. Dans ce village d’à peine 500 habitants en pleine canicule, il n’y a pas âme qui vive. Seul Jonathan, un jeune père, la trentaine et cheveux courts, brave la chaleur pour nettoyer de fond en comble sa voiture.

Après huit ans à vivre dans la région, s’il y a bien une chose qu’il sait, c’est que sa berline noire lui est indispensable. Aucun commerce et aucun service public autour de chez lui, seule trône au bout de sa rue une boîte aux lettres de la Poste, qui lui permet d’au moins envoyer son courrier, à condition d’avoir un timbre sur lui. Car ici, la Poste est à 10 minutes, le premier commerce alimentaire à 15, et aucun bus ne permet de relier « Treuzy » au village le plus proche. « Il y a seulement un bus scolaire qui passe à 1 km d’ici. Si on n’a pas de voiture, on est forcément dépendant de quelqu’un », raconte-t-il.

Entre les fermetures estivales et les fermetures définitives, il faut faire plusieurs kilomètres pour trouver un commerce, ou avoir accès aux services publics. Question de rentabilité, les portes closes se multiplient. Entre 2005 et 2017, le nombre de bureaux de poste est passé de 17 000 à 9 000 en France. Concernant les trésoreries, près de 1 200 ont fermé depuis 2010, rendant nécessaires les démarches en ligne.

« On est ravitaillé par les corbeaux »

C’est de ce manque d’infrastructure que Christine Lelièvre fait vivre son commerce de proximité implanté au bord de la route D403 au cœur de Villemer, un bourg de 800 habitants. Bar, brasserie, épicerie, tabac, presse, boulangerie… Il devient difficile de définir son commerce tellement les services s’y multiplient. « On rend un maximum de service à notre clientèle », résume-t-elle.

Grâce à un accord avec une banque, Christine fait même de son établissement un distributeur automatique. « On fait pas mal de retrait mais c’est normal, il n’y a pas un distributeur à 10 kilomètres à la ronde. » Selon elle, le Covid-19, période durant laquelle elle a « énormément travaillé », a apporté la preuve que son commerce était indispensable à la population locale. « On s’est aperçu qu’un petit commerce de proximité, les gens étaient bien contents de le trouver. On avait la queue sur le trottoir tous les jours », se rappelle-t-elle.

Christine Lelièvre dans la partie épicerie de son commerce, le 5 août 2020. RFI/Romain Philips

Installé sur la terrasse de fortune aménagée dans l’arrière-cour pour faciliter le respect de la distanciation sociale, une cliente sirotant son verre de menthe fait part de la réussite de l’établissement. « Tous les gens aux alentours viennent ici, il y a toujours du monde. » Du monde d’ailleurs intéressé par tout ce que Christine propose. En l’espace de 30 minutes, les clients s’enchaînent. L’un veut des timbres, l’une faire ses courses quand une autre vient acheter 5 paquets de cigarettes et retirer de l'argent pendant que 4 ouvriers du bâtiment viennent boire un verre à la sortie du travail.

Au fil des discussions, c’est le même constat qui ressort et les clients arrivent tous à la même finalité : dans cette région – comme dans beaucoup d’autres en France - sans voiture, on ne fait rien. « On est ravitaillé par les corbeaux », ironise une cliente. « Le monde moderne sans voiture, ça ne paraît pas possible », ajoute Alain, habitant Fontaine-le-Port, une commune de 1000 habitants bordant la Seine.

Il y a plusieurs années, les Portifontains pouvaient se rendre à la Poste à pied, aller boire un verre au bar–hôtel du village ou manger un morceau au restaurant, aujourd’hui, dans ce village « sinistré » de ses commerces, il ne reste plus qu’une boulangerie. Cette dernière fait également office de point relais. Du bureau de poste, installé à seulement quelques mètres en amont de la rue, ne reste que les quatre murs.

L'ancien bureau de Poste de Fontaine-le-Port, aujourd'hui totalement vide. RFI/Romain Philips

À Chartrettes, 5 kilomètres plus à l’Est en longeant la Seine, c’est aussi l’hécatombe des services postaux. Dans la même rue, deux bureaux de poste affichent portes closes. Une annexe a toutefois vu le jour dans la mairie. Ouverte seulement 3 heures par jour du mardi au samedi, c’est chez le buraliste à quelques mètres de là, que les villageois trouvent leur bonheur. « Chaque année les services de la Poste qu’on fournit sont de plus en plus demandés car c’est devenu de plus en plus contraignant pour les gens d’aller à la Poste », explique Fabrice Gormus, qui tient le commerce familial.

Tout comme Christine, dans son établissement où les voitures s’enchaînent sur le mini-parking, Fabrice propose presque tous les services disparus. Le buraliste s’apprête également, comme l’autorise depuis fin juillet un décret du gouvernement, à mettre en place l’encaissement des impôts, amendes et certaines factures. « Ça intéresse les gens, notamment les personnes âgées car beaucoup de choses se font par internet et ils sont nombreux à ne pas être équipés », conclut la gérante.

L’exclusion numérique

En somme, un conducteur ou un internaute trouvera son compte dans la réorganisation des services publics. Mais ce nouvel écosystème « n’est pas fait pour les personnes âgées », estime Isabelle Sénécal, responsable du pôle plaidoyer de l’association Les Petits Frères des Pauvres. Au quotidien, elle vient en aide aux personnes âgées isolées, premières victimes de la fermeture des services publics de proximité.

« Services publics, commerces, santé… Ça commence à faire beaucoup », souffle-t-elle en énumérant tout ce qui disparaît des petites communes. Selon une étude réalisée par l’association et le CSA en 2017, environ 4 millions de personnes n’ont pas accès aux services publics, « donc à la totalité de leurs droits », en France. Et ce chiffre, « ne compte pas les personnes qui ont internet mais ne savent pas s’en servir ».

Des initiatives ont été lancées comme les maisons France Services, qui devraient apporter la totalité des services publics dans plus de 2 000 cantons français. Une réponse du président français Emmanuel Macron au mouvement des « gilets jaunes » qui critiquait l’abandon des territoires. Mais c’est toujours la même histoire qui recommence : en ruralité, « une fois qu’on n’a plus de voiture, on est isolé », regrette Isabelle Sénécal. Evidemment, il n’est pas question pour l’association de faire en sorte que les 35 000 communes françaises aient leur maison France services, mais des alternatives existent.

« Il faut allez vers les personnes qui ne peuvent plus se déplacer », estime Mme Sénécal. Pour cela, elle plaide pour plus de services itinérants, comme ceux mis en place dans le canton de Thiérache Sambre-et-Oise. Situé dans le Nord de la France, ce regroupement de communes a mis en place un camping-car qui sillonne la région. Au volant, deux femmes apportent conseils et accès aux droits aux personnes isolées, écartées des établissements de proximité.

Manque de formation

Du côté des organisations syndicales, l’inquiétude sur ces fermetures est quasi-unanime. Ils craignent d’une part des suppressions d’emplois mais également qu’un boulanger ou un buraliste ne soit pas assez formé pour réaliser leur métier. « Les règles postales sont assez lourdes et très précises. Lorsque vous allez chercher vos recommandés au Franprix ou à la boulangerie, ces employés n’ont pas été formés à ce métier », estime Claude Quinquis, membre de la direction fédérale de la CGT FAT.

« Ça peut avoir des incidences très lourdes, notamment sur le secret de la correspondance, alerte-t-il, on ne peut pas imposer à un buraliste qu’il respecte ce secret alors que le postier lui est sanctionnable, il a prêté serment ». Il redoute que l’impact sur l’emploi soit aussi de plus en plus conséquent. « À la fois on dit qu’il n’y a pas de plan de licenciement mais il y a quand même des suppressions d’emploi. Quand un bureau ferme c’est le CDD ou l’intérimaire qui n’est pas renouvelé ».

Les syndicats de finances publiques refusent également la nouvelle législation concernant le règlement d’amendes, d’impôts ou de factures chez les buralistes. Cette réforme vise à « externaliser les opérations », « supprimer des emplois » et risque d’« assécher le territoire de toutes ses structures de proximité de plein exercice », s’indigne la CGT Finances publiques.

Même son de cloche chez le syndicat Solidaires. Les personnes qui se déplacent dans les bureaux sont le plus souvent celles qui sont en difficultés ou payent en espèces. Or, chez le buraliste, la confidentialité ou les conseils dispensés ne seront pas forcément respectés, s’inquiète-t-il, dénoncant « une privatisation du recouvrement du budget de l’État ».

