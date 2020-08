France: Camaïeu repris par un fonds d'investissement, plus de 2600 emplois maintenus

Le tribunal de commerce de Lille, dans le nord de la France, a validé ce lundi la reprise de la marque de prêt-à-porter Camaïeu par la Financière immobilière bordelaise. La FIB compte sauver plus de 2 600 emplois et 511 magasins sur un total de 634.

Publicité Lire la suite

C’est une victoire pour l’intersyndicale de Camaïeu qui soutenait l’offre de reprise de la FIB, la Financière immobilière bordelaise, propriété de l’homme d'affaires Michel Ohayon, qui a notamment acquis 22 franchises Galeries Lafayette.

« On est très contents, très heureux. Il n’y a pas assez de qualificatifs pour exprimer notre joie. Les juges nous ont entendus. On est heureux que ce soit la FIB parce que, déjà, il y a moins de casse, moins de licenciements. Il y a moins de magasins qui vont fermer, ça aussi, c’est important. Mais on compte ausssi sur la FIB pour reprendre les salariés [licenciés] lorsque l’entreprise ira mieux », estime sur RFI Omar Rahni, délégué CGT Camaïeu.

Le tribunal de commerce de Lille rejette ainsi l’offre jugée moins avantageuse de Joannes Soënen, l’actuel PDG de l'entreprise.

Une bonne nouvelle aussi pour Roubaix

Ainsi, 2659 emplois sur 3146 existants seront sauvés, tout comme de nombreux prestataires. « L’air de rien, on a sauvé aussi 450 emplois au niveau du site Dispeo. C’est une plateforme logistique qui travaille pour Camaïeu, poursuit le délégué CGT. Pour terminer, c’est très bien pour une ville comme Roubaix, qui est sinistrée au niveau de l’emploi. On garde 600 emplois sur [la ville]. »

Mais 460 personnes devront tout de même partir. Ce sera soit des départs volontaires soit des licenciements pour motif économique, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi de 5 millions d’euros.

►À lire aussi : France: le chômage en baisse mais la reprise économique reste fragile

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne