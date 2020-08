France: tollé après les propos d'Eric Dupont-Moretti contre les «ayatollahs de l’écologie»

Willy Schraen, président de la Fédération française des chausseurs, publie ce mardi 18 août un livre qui fait déjà beaucoup parler. Il défend la chasse face aux écologistes et peut compter sur un soutien de poids : celui d'Eric Dupont-Moretti, qui signe une préface au vitriol. Critiqué pour ses mots, le ministre de la Justice a dû se défendre ce week-end.

Eric Dupont-Moretti n’a jamais caché sa passion pour la chasse. Le fauconnier a souvent défendu la chasse au vol sur les plateaux de télévision. Mais quand on est garde des Sceaux, le moindre mot peut coûter cher. Dans le livre « Campagne » de Willy Schraen, patron des chasseurs français, Eric Dupont-Moretti signe la préface dans laquelle il s’en prend aux « ayatollahs de l’écologie, aux illuminés et aux intégristes » de la cause animale, comme l'a révélé le Journal du dimanche.

Un nouveau bon point pour le patron des chasseurs, déjà écouté par Macron

Des propos qui, sans surprise, provoquent la fureur des écologistes sur les réseaux sociaux. Pour eux, le ministre d’un gouvernement qui se veut écologiste ne devrait pas dire ça. Eric Dupont-Moretti s’est vite défendu sur Twitter. « On peut être contre l’interdiction d’une certaine chasse et défenseur du climat et de la nature, comme je le suis et l’ai toujours été », a écrit l'ex-avocat. Son cabinet insiste : « À aucun moment il ne s’en prend aux écologistes », mais à une minorité radicale.

1/2 Ai-je à un seul moment remis en cause la lutte contre le réchauffement climatique comme je peux le lire depuis ce matin ? On peut être contre l’interdiction d’une certaine chasse et défenseur du climat et de la nature, comme je le suis et l’ai toujours été. Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) August 16, 2020

De son côté, le président de la Fédération française des chausseurs ne peut que se réjouir d’obtenir le soutien d’un des ministres les plus connus du gouvernement, alors que lui-même qui n’écarte pas de se lancer en politique. Willy Schraen avait déjà ses entrées à l’Elysée. Emmanuel Macron l’avait accompagné pour une partie de chasse à Chambord en 2017. Et depuis, le chef de l’État a toujours un œil bienveillant sur les 5 millions de chasseurs français. Un électorat capital pour lui.

