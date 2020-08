Coronavirus: vers un protocole sanitaire renforcé dans les entreprises en France

Face à la reprise de l’épidémie de Covid-19 en France, le masque pourrait bientôt être obligatoire en entreprise, presque partout. Le gouvernement présente ce mardi 18 août aux partenaires sociaux les nouvelles règles sanitaires sur le lieu de travail.

Hausse des hospitalisations et des cas détectés de nouveau coronavirus : les chiffres relayés depuis trois semaines font craindre un rebond important de l'épidémie de coronavirus en France. D'où l'obligation du port du masque dans de plus en plus de villes, en dépit de quelques réticences.

Et même dans les entreprises, l'obligation pourrait se répandre davantage, afin d'enrayer la propagation du Covid-19 qui a déjà fait 30 429 morts dans le pays. L'exécutif doit présenter, ce mardi 18 août, les nouvelles règles sanitaires à appliquer dans les entreprises.La ministre du Travail, Elisabeth Borne, va s'entretenir avec les partenaires sociaux et va leur faire des annonces.

Les patrons craignent des contraintes coûteuses

La distance de 1m² entre deux postes de travail reste la norme dans les entreprises. Le lavage régulier des mains est aussi recommandé, tout comme la désinfection régulière des bureaux. Le télétravail reste lui recommandé dans les zones de circulation actives du virus. C'est notamment le cas en Île-de-France et dans la région Rhône-Alpes, qui concentrent beaucoup de salariés.

Ce nouveau protocole sanitaire devrait entrer en vigueur à la fin du mois d'août. Le patronat dénonce des mesures qui seront difficiles à mettre en œuvre pour les petites et moyennes entreprises. Car ces contraintes, très strictes, ont un coût et ralentissent la productivité, alors que le contexte économique est déjà rendu très difficile.

Ce que l'on ne souhaite pas, c'est un port généralisé du masque, de manière systématique, dans toutes les entreprises. On a déjà les guides qui régissent le port du masque. On n'entend bien qu'il faut peut-être renforcer les mesures dans certains cas. Mais il faut vraiment que ce soit du cas par cas. Stéphanie Pauzat, vice-présidente déléguée de la Confédération des petites et moyennes entreprises David Baché

